Bé trai chào đời nặng gần 6 kg

Hà NộiSản phụ 29 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mổ đón bé trai nặng 5,86 kg.

Ngày 14/3, bác sĩ Nguyễn Biên Thùy, Trưởng khoa Khám Phụ tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết đây là một trong những trường hợp thai to hiếm gặp ở bệnh viện. Sản phụ mang thai lần hai, 38 tuần, tiền sử mổ lấy thai, bị tiểu đường thai kỳ nhưng không kiểm soát đường huyết.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân đau vùng sẹo phẫu thuật cũ, nguy cơ giãn và biến chứng. Bác sĩ chỉ định sinh mổ để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé. Bé trai chào đời nặng 5,86 kg, vượt xa mức cân nặng trung bình của trẻ sơ sinh đủ tháng (khoảng 2,8-3,5 kg).

Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định, em bé được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.

Bé trai chào đời nặng 5.86 kg tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ, thai nhi trên 4 kg được xếp vào nhóm thai to, còn từ 5 kg trở lên là rất hiếm gặp. Những trường hợp này cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ, đặc biệt ở sản phụ tiểu đường thai kỳ hoặc sẹo mổ cũ, nhằm có kế hoạch sinh phù hợp và tránh các biến chứng nguy hiểm.

Kỷ lục trẻ chào đời nặng cân nhất tại Việt Nam thuộc về em bé 7,1 kg ở Vĩnh Phúc, năm 2017. Một bé gái ở Gia Lai chào đời vào năm 2008 cân nặng gần 7 kg. Năm 2014, một bà mẹ ở Quảng Nam nặng 102 kg sinh con 6,5 kg.

Bác sĩ khuyên phụ nữ mang thai nên chủ động khám thai định kỳ. Đối với trẻ sơ sinh có cân nặng lớn, cha mẹ cần theo dõi thường xuyên, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường cần cho bé đến các cơ sở y tế để thăm khám. Nếu thai vượt quá trọng lượng 3,5 kg, bác sĩ sẽ tư vấn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người mẹ. Việc theo dõi trọng lượng và khám đánh giá khung chậu người mẹ khi thai trên 37 tuần là rất cần thiết để hạn chế những nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình sinh nở.

Thùy An