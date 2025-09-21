Hà NộiNgười phụ nữ mang thai 39 tuần, sinh bé trai nặng 3,4 kg còn nguyên trong bọc ối, là trường hợp ít gặp.

Ngày 21/9, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết kíp trực đã chọc túi ối đưa bé ra ngoài an toàn. Mẹ của bé sinh lần 2, bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định.

Thông thường, trước khi bé chào đời, túi ối sẽ vỡ dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc các thao tác của bác sĩ trong quá trình sinh. Những trẻ chào đời nằm nguyên trong túi ối gọi là "birth en caul", hay "đẻ bọc điều", chỉ xuất hiện ở khoảng 1/80.000 - 1/100.000 ca sinh.

Bé trai chào đời còn nguyên bọc ối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khi bé chào đời vẫn còn trong bọc ối, nghĩa là túi ối chưa bị vỡ, nước và màng ối tiếp tục che chở, giữ áp lực ổn định, bảo vệ bé khỏi nhiễm khuẩn và những sang chấn cơ học trong những giây phút cuối cùng của thai kỳ.

Bác sĩ cho hay với trường hợp trên, mổ chủ động lần 2 là một lựa chọn y học an toàn, đặc biệt đối với sản phụ từng mổ lấy thai trước đó, nhằm giảm nguy cơ vỡ tử cung hoặc biến chứng khi chuyển dạ tự nhiên.

Lê Nga