Bé trai bị khung thành sân bóng đè chết

Lâm ĐồngBé trai 7 tuổi ở xã Tuyên Quang chơi trong sân bóng cỏ nhân tạo, bị cầu môn bằng sắt đè tử vong.

Em Lê Hoàng Minh Tâm, 7 tuổi, chiều qua tới sân cỏ nhân tạo gần nhà ở khu đô thị mới Nam Phan Thiết, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) chơi bóng cùng nhóm bạn.

Khi đang vui chơi, Tâm bị khung thành đè lên, chấn thương nặng, được xe chở đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng tử vong sau đó.

Sân bóng nơi bé trai tử vong tại xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Tư Nam

Khu thể thao nơi xảy ra sự cố có hai sân mini liền kề trong khuôn viên diện tích 1.000 m2 xây dựng từ lâu. Khung thành sắt cao 2 m, rộng 3 m.

Trả lời VnExpress, ông Nguyễn Văn Đức, chủ khu du lịch sinh thái Hồng Tước (quản lý sân bóng), cho biết sân này ông thuê lại của chủ đầu tư khu đô thị Nam Phan Thiết gần khu câu cá, ẩm thực của gia đình vào năm 2019.

Thời điểm xảy ra Covid-19, do không có người chơi, sân bỏ hoang xuống cấp. Khoảng một năm trở lại, ông đã cho "dừng hoạt động và rào lại nhưng một số trẻ con tại địa phương thường lẻn vào chơi đá bóng". Do không hoạt động, điện nước và camera an ninh tại sân bóng cũng đã bị cắt.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Việt Quốc