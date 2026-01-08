Bé trai bị chó cắn thấu ngực, tổn thương phổi

Bé trai 3 tuổi dùng một chiếc gậy đánh vào con chó khiến con vật kích động tấn công liên tục vào vùng ngực của trẻ.

Bé được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương để cấp cứu hôm 4/1, bác sĩ xác định bệnh vết thương thấu ngực phải gây tràn máu và tràn khí màng phổi phải. Trẻ được phẫu thuật cấp cứu và đặt dẫn lưu màng phổi. Do mức độ tổn thương nặng và nguy cơ biến chứng cao, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị chuyên sâu.

ThS.BS Bùi Đức Vũ, khoa Cấp cứu và Chống độc, cho biết trẻ suy hô hấp, phải hỗ trợ thở máy qua nội khí quản. Đánh giá ban đầu, vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi, tổn thương đụng dập nhu mô phổi và gãy xương các cung liên sườn.

Trẻ chưa được tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại trước đó. Con chó cũng chưa được tiêm vaccine phòng dại. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh dại - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây tử vong cao nếu không được dự phòng kịp thời.

Bé được tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại, theo dõi và kiểm soát tình trạng chảy máu, tràn máu, tràn khí màng phổi, nguy cơ nhiễm trùng và suy hô hấp. Sau hai ngày, tình trạng bệnh nhi được kiểm soát và tiến triển tốt, các chỉ số ổn định. Hiện tại, trẻ đã được cai máy thở, tỉnh táo, vận động bình thường, dự kiến có thể ra viện trong vài ngày tới.

ThS.BS Nguyễn Đức Thường, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, khuyến cáo các vật nuôi trong gia đình cần được tiêm phòng đầy đủ, đặc biệt là vaccine phòng dại. Không thả rông chó, cần xích, rọ mõm đối với chó to, hung dữ, nhất là trong gia đình có trẻ nhỏ. Trẻ em không nên chơi đùa một mình với chó hoặc các vật nuôi. Người lớn cần giám sát trẻ liên tục, tránh để trẻ trêu chọc hoặc kích động vật nuôi.

Khi trẻ bị chó hoặc vật nuôi cắn, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch hoặc xà phòng trong ít nhất 15 phút; sát khuẩn bằng cồn iod hoặc cồn 70 độ. Đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu, tiêm phòng và điều trị kịp thời.

Lê Nga