Bé trai bị cha dượng bạo hành

Bình PhướcCậu bé 9 tuổi nhiều lần bị cha dượng Lê Đức Thắng, 42 tuổi, đánh đập trong thời gian ngắn sống chung.

Ngày 12/3, Thắng bị Công an phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài, triệu tập để làm rõ hành vi bạo hành bé trai, thể hiện trong video đang lan truyền trên mạng.

Lê Đức Thắng (cởi trần) đánh bé trai. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Theo xác minh ban đầu, tối 8/3, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, Thắng đạp, đấm vào mặt con riêng của vợ là cháu An, 9 tuổi, quê Quảng Ngãi. Gã cha dượng cũng kéo lê bé trên nền nhà, mặc nạn nhân la hét, van xin. Sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau đó, bé An được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương phần mềm. Đến ngày 11/3, bé xuất viện, hiện sức khỏe và tinh thần đã ổn định. Theo người dân, bé An mới đến sống chung với mẹ và Thắng được một thời gian.

Tại trụ sở công an, Thắng thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của vợ.

