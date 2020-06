Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga tử vong

Hà NộiNguyễn Văn An, bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở hố ga, đã an nghỉ chiều nay do sốc nhiễm khuẩn, 23 ngày sau khi ra đời.