Bé trai bị bắn chết vì trò 'quậy chuông cửa' ở Texas

MỹBấm chuông nhà người lạ rồi bỏ chạy, cậu bé 11 tuổi ở Houston bị người trong nhà bắn nhiều phát đạn dẫn đến tử vong.

Cậu bé bị bắn chết ở khu Eastside khi cùng bạn bè chơi trò bấm chuông cửa rồi bỏ chạy, còn gọi là "ding dong ditch", truyền thông Mỹ ngày 1/9 dẫn thông báo từ Sở Cảnh sát Thành phố Houston, bang Texas, Mỹ cho biết.

Nhân chứng cho biết nhóm trẻ rủ nhau thực hiện trò "quậy chuông cửa" này vào tối muộn 30/8. Bực tức vì bị chơi khăm, một người trong nhà đã mở cửa và xả đạn vào những đứa trẻ đang bỏ chạy trên phố. Cậu bé 11 tuổi trúng nhiều phát đạn vào lưng và qua đời sau đó một ngày.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường ở Eastside, Houston, bang Texas, ngày 30/8. Ảnh: KHOU 11

Danh tính nạn nhân và chủ căn nhà bị chơi khăm không được công bố. Cảnh sát đã bắt một nghi phạm trong căn nhà, nhưng đã thả sau khi thẩm tra. Giới chức đang mở rộng điều tra sự việc.

Mỹ ghi nhận nhiều trường hợp thương tâm liên quan đến trò chơi khăm "ding dong ditch". Hồi cuối tháng 7, một người đàn ông 58 tuổi ở Bắc Texas đã bị bắt sau khi nổ súng vào nhóm thiếu niên bấm chuông cửa rồi bỏ chạy.

Hồi tháng 5, một người đàn ông Virginia bắn chết thanh niên 18 tuổi chơi trò này lúc 3h sáng để đăng lên TikTok. Năm 2023, một người đàn ông ở Nam California đã bị kết án giết người sau khi tông xe vào ôtô của 6 thiếu niên "quậy chuông cửa", khiến ba người chết.

Đức Trung (Theo CBS News, Guardian)