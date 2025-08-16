Bé trai bệnh sởi tử vong trên đường chuyển viện

Bé trai 3 tuổi bị bệnh sởi được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị, 5 hôm sau diễn biến xấu và tử vong trên đường chuyển viện.

Tối 15/8, lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh cho biết báo cáo ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh ghi nhận bốn hôm sau nhập viện bé bị viêm phổi cấp, bệnh trở nặng, bác sĩ chỉ định tiêm thuốc song tình trạng không cải thiện. Bé được chuyển lên tuyến trên nhưng tử vong dọc đường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân bé tử vong.

Sau khi lo hậu sự cho bé, chiều 15/8 người nhà đã đến bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Sở Y tế đã yêu cầu lập hội đồng chuyên môn cấp bệnh viện để thẩm định sự việc. Sau đó, nếu cần thiết Sở sẽ thành lập hội đồng chuyên môn cấp tỉnh đánh giá khách quan, xác định toàn diện nguyên nhân, thông tin đến gia đình và đưa ra hướng xử lý tiếp theo.

