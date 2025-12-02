Bé trai 9 tuổi hồi sinh nhờ trái tim người cho chết não

TP HCMSuy tim giai đoạn cuối, bé trai 9 tuổi được cứu sống nhờ quả tim của người hiến chết não chuyển từ Hà Nội vào, vượt qua ca mổ đầy thách thức do chênh lệch trọng lượng tạng.

Sáng 2/12, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (UMC) cho biết sau 48 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhi có nhiều tín hiệu phục hồi khả quan. Bé tỉnh táo, hợp tác tốt, tự bắt đầu tập thở, các chỉ số huyết động ổn định và giảm dần nhu cầu thuốc vận mạch. Chức năng thận cùng các cơ quan khác cải thiện rõ rệt, chỉ số viêm giảm.

"Những dấu hiệu sinh tồn này cho thấy quả tim mới đã hòa nhịp tốt với cơ thể, mở ra cơ hội sống cho cậu bé từng đối mặt cửa tử", đại diện UMC cho hay.

Quá trình vận chuyển trái tim từ Hà Nội về TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, tính mạng bệnh nhi "ngàn cân treo sợi tóc" do suy tim giai đoạn cuối không đáp ứng điều trị, sự sống chỉ còn trông chờ vào phép màu ghép tạng. Sáng 29/11, hy vọng lóe lên khi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) thông báo có nguồn tạng từ người cho chết não phù hợp. Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM lập tức phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố kích hoạt quy trình "lấy - vận chuyển - ghép tim" khẩn cấp xuyên Việt.

TS.BS Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim UMC, trực tiếp ra Hà Nội thực hiện phẫu thuật lấy tạng. Quả tim rời lồng ngực người hiến, được bảo quản trong dung dịch chuyên dụng và vượt hành trình hơn 1.600 km đường hàng không về TP HCM, kịp thời đưa vào phòng mổ trong điều kiện tối ưu.

Chiều cùng ngày, ca ghép tim diễn ra dưới sự chỉ đạo của GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc UMC. Ông nhận định đây là ca ghép đặc biệt phức tạp, thử thách cả về kỹ thuật lẫn thời gian. Rào cản lớn nhất nằm ở sự chênh lệch thể tạng, khi người hiến là người trưởng thành nặng 57 kg, trong khi bệnh nhi chỉ 33 kg. Êkíp phải tính toán tỉ mỉ từng đường khâu để đặt vừa quả tim lớn vào lồng ngực trẻ em.

Khó khăn chồng chất khi bệnh nhi vừa trải qua đợt viêm phổi, sốt cao, nhiễm trùng trước mổ, cộng thêm áp lực động mạch phổi cao làm tăng nguy cơ suy thất phải. Đặc biệt, thời gian thiếu máu lạnh (tim nằm ngoài cơ thể) lên đến 6 giờ khiến khả năng hồi phục chức năng co bóp trở thành thách thức lớn.

Các bác sĩ thực hiện ghép tim cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khoảng 19h, bác sĩ Khang cho hay cả phòng mổ vỡ òa khi trái tim hiến tặng đập lại những nhịp đầu tiên trong lồng ngực mới. 90 phút sau, các y bác sĩ hoàn tất khâu cầm máu, dẫn lưu và đóng ngực.

Đây là ca ghép tim thứ 5 và là trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi nhất được thực hiện tại UMC. Thành công này không chỉ đánh dấu bước tiến chuyên môn mà còn viết tiếp câu chuyện nhân văn về nghĩa cử hiến tạng, nơi sự sống tái sinh từ sự ra đi của một người xa lạ, ông Khang nói.

Tại Việt Nam, sau 33 năm, ngành y tế đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, trong đó có hơn 100 ca ghép tim. Các kỹ thuật ghép tạng hiện nay đều tuân thủ quy trình an toàn nghiêm ngặt và được Bộ Y tế cấp phép chặt chẽ.

Mỹ Ý