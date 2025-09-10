Bé trai 7 tuổi tử vong sau khi vặn xe tay ga đột ngột

Lào CaiTrong lúc bác đang cố đạp nổ chiếc xe tay ga, bé trai 7 tuổi ngồi lên vặn ga làm chiếc xe lao vào vỉa hè khiến nạn nhân tử vong, trưa 10/9.

Khoảng 12h40, ông Nguyễn Văn Thính, 50 tuổi, trú thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai, lái xe tay ga chở cháu trai 7 tuổi đi chợ mua hoa quả trên đường Dã Tượng.

Mua xong hoa quả, ông Thính đề máy thì xe không nổ. Ông sau đó dựng chân chống giữa để đạp máy thì cháu trai trèo lên yên ngồi, dùng tay vặn ga.

Khi máy nổ lại, do cháu trai vặn ga nên chiếc xe lao về phía trước. Ông Thính cố giữ xe lại nhưng cả người và xe vẫn lao nhanh về phía trước.

Video bé trai vặn tay ga gây tai nạn ở Lào Cai Khoảnh khắc xe tay ga lao đi. Video: Camera an ninh nhà dân

Đại diện UBND phường Lào Cai cho biết khi xe chạy khoảng 50 m, đến trước cửa số nhà 28 Ngô Văn Sở thì đâm vào vỉa hè. Bé trai ngã, tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, bé trai đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng lập đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình cháu bé.

Việt An