Bé trai 7 tuổi suýt chết vì biến chứng hiếm của sốt xuất huyết

Bé trai ngụ An Giang bị sốt xuất huyết nặng kèm hội chứng thực bào máu hiếm gặp, rơi vào suy gan, suy thận nguy kịch, được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cứu sống sau gần ba tuần hồi sức tích cực.

Ngày 19/10, PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh nhi nhập viện ngày 21/9 sau 5 ngày sốt cao, nôn ói, đau bụng, được chẩn đoán sốt xuất huyết, có tình trạng dư cân. Dù được điều trị truyền dịch, bé vẫn sốt cao liên tục, đau bụng, men gan tăng nhanh nên được chuyển sang Khoa Hồi sức Tích cực.

Tại đây, bé rơi vào hôn mê gan, suy thận cấp, phải thở máy, lọc máu liên tục, thay huyết tương, chống phù não và truyền các chế phẩm máu. Xét nghiệm cho thấy ferritin tăng gần 80.000 µg/L - gấp hàng trăm lần giới hạn bình thường, xác định bé mắc hội chứng thực bào máu. Các bác sĩ lập tức phối hợp dùng thuốc để kiểm soát phản ứng viêm.

Sau 24 giờ, bé bắt đầu giảm sốt, chức năng gan dần ổn định. Trải qua gần ba tuần điều trị tích cực, bệnh nhi tỉnh táo, chức năng gan thận hồi phục, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bệnh nhi khi được hồi sức tích cực bằng thở máy, lọc máu liên tục. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo phó giáo sư Quang, hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue rất hiếm nhưng có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm. Khi trẻ sốt cao kéo dài trên 7 ngày, kèm tổn thương gan, thận, rối loạn huyết học, cần nghĩ đến biến chứng này để điều trị kịp thời.

TP HCM ghi nhận hơn 2.300 ca sốt xuất huyết trong tuần qua, tăng 6,7% so với trung bình 4 tuần trước, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm lên hơn 43.000. Khoảng 2-3 tuần gần đây, số ca sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng 1 có xu hướng tăng, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 70-80 bệnh nhi. Riêng Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc luôn có 7-8 trường hợp nặng cần điều trị tích cực.

Bác sĩ khuyến cáo sốt xuất huyết thường bùng phát vào mùa mưa và có thể gây trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp dẫn đến tử vong nếu không phát hiện sớm. Trẻ sốt từ 2-3 ngày không giảm, kèm nôn ói, đau bụng, chảy máu cam, chảy máu răng hoặc nổi chấm xuất huyết dưới da cần được đưa đến cơ sở y tế để chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Lê Phương