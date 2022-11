Bé trai 6 tuổi bị sùi mào gà

Hà NộiBé 6 tuổi xuất hiện vết sùi ở dương vật không rõ nguồn lây, bác sĩ chẩn đoán bị sùi mào gà, điều trị ở bệnh viện địa phương không khỏi.

Ngày 1/11, bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, cho biết bé được chuyển từ Thanh Hóa đến viện, đi tiểu khó khăn do thương tổn sùi mào gà đã lan tỏa quy đầu và lỗ tiểu.

Các bác sĩ cắt bỏ toàn bộ khối sùi dương vật, tạo hình niệu đạo và quy đầu, tránh nguy cơ cắt cụt dương vật do sùi mào gà thể nặng. Kết quả xét nghiệm vi sinh bé dương tính với virus HPV type 11 - loại virus gây u nhú ở người.

Hiện, bệnh nhi được theo dõi và điều trị tại Trung tâm Nam học.

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm, thương tổn do HPV ở lứa tuổi nhỏ có khả năng tiến triển nhanh do sức đề kháng yếu, chăm sóc vệ sinh bao quy đầu kém, bị bội nhiễm nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Hiện không có thuốc điều trị thương tổn do HPV, tỷ lệ tái phát cao.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt sùi mào gà cho bệnh nhi. Ảnh: Thảo My

Bệnh sùi mào gà lây truyền chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn, chủ yếu gặp ở người lớn. Tuy nhiên người bình thường sử dụng vật dụng như bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo... dính dịch mủ của người bệnh, cũng có thể gián tiếp bị truyền bệnh. Như bé trai này mắc sùi mào gà là bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

Sùi mào gà thường biểu hiện bằng những nốt sùi nhỏ đổi màu hoặc màu xám ở bộ phận sinh dục. Bệnh nhân cũng có thể mang nhiều mụn nhọt nhỏ nằm sát nhau, hình như bông súp lơ.

Người bệnh bị ngứa vùng sinh dục, có thể chảy máu khi quan hệ. Bệnh ở nữ thường phát triển ở âm hộ, thành âm đạo, khu vực xung quanh bộ phận sinh dục, hậu môn và cổ tử cung. Sùi mào gà ở nam giới thường gặp ở đầu hoặc thân dương vật, tinh hoàn hoặc hậu môn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tiêm phòng vaccine HPV trước khi quan hệ tình dục phòng ngừa chủng HPV. Khi quan hệ tình dục nên dùng bao cao su để tránh lây nhiễm HPV, HIV, viêm gan B/C, giang mai...

Lê Nga