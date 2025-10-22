Bé trai 5 tuổi bỏng nặng do lửa xăng

TP HCMBé 5 tuổi ở Gia Lai bị bỏng xăng 65% cơ thể trong vụ hỏa hoạn khiến cả bố và mẹ tử vong, đang được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 nỗ lực cứu chữa.

Ngày 22/10, đại diện bệnh viện cho biết bé được chuyển đến cấp cứu hai ngày trước đó trong tình trạng nguy kịch, bỏng độ 3-4 vùng đầu, mặt, cổ, tay chân, ngực và lưng. Bệnh nhi được cấp cứu khẩn cấp bằng thở máy, truyền dịch, kháng sinh và chăm sóc đặc biệt tại phòng hồi sức. Hiện, các chỉ số sinh tồn của bé đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát.

Theo các chuyên gia, ngoài nỗi đau thể xác, cú sốc tâm lý do mất cả cha lẫn mẹ và phải trải qua biến cố tai nạn sẽ là vết thương sâu sắc, cần được can thiệp tâm lý sớm và lâu dài song song với điều trị thể chất.

Trước đó, rạng sáng 19/10, bé và bố mẹ bị bỏng lửa xăng khi đang ngủ trong nhà. Vụ cháy khiến mẹ bé qua đời tại chỗ, còn bố được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.

