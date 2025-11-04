Bé trai 3 tuổi tử vong vì nghẹn hạt trân châu trong trà sữa

Trung QuốcMột bé trai 3 tuổi chết do hạt trân châu trong ly trà sữa lọt vào đường thở gây ngạt, khi đang chơi tại trung tâm thương mại ở tỉnh Chiết Giang.

SCMP tường thuật sự việc xảy ra hôm 19/10 nhưng đến ngày 24/10, anh Li, cha của bé, mới đăng video từ camera giám sát tại khu vui chơi, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của con trai. Anh yêu cầu cửa hàng trà sữa và trung tâm thương mại phải chịu trách nhiệm.

Video cho thấy cậu bé uống một ngụm trà sữa trân châu do mẹ mua ngay trước khi chạy vào chơi trên tấm bạt lò xo. Chỉ một phút sau, bé đột ngột ngất đi. Mẹ bé nỗ lực sơ cứu tại chỗ bằng thủ thuật Heimlich (sơ cứu hóc dị vật) nhưng không thành công. Gia đình đưa bé đến bệnh viện song các bác sĩ thông báo bé đã tử vong trước đó.

Người mẹ dùng thủ thuật Heimlich để sơ cứu con trai nhưng không hiệu quả. Ảnh: Weibo

Nguyên nhân được xác định do hạt trân châu có đường kính khoảng 10 mm, quá lớn so với đường thở của trẻ nhỏ, đã chặn đường thở. Các bác sĩ cho biết đặc tính dẻo, dính của trân châu cũng khiến nỗ lực sơ cứu của người mẹ không hiệu quả.

Anh Li cho rằng cửa hàng không cảnh báo rõ ràng rằng trân châu không phù hợp cho trẻ nhỏ. Người đàn ông cũng chỉ trích nhân viên khu vui chơi đã không ngăn cản khách mang đồ uống vào cũng như thiếu hỗ trợ sơ cứu kịp thời.

Phản hồi lại, chủ khu vui chơi cho biết nhân viên đã sơ cứu nhưng "trong miệng đứa trẻ có quá nhiều hạt trân châu". Về phía cửa hàng trà sữa, đại diện hãng cho biết ứng dụng đặt hàng có hiển thị cảnh báo: "Đồ uống có topping, không phù hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi. Người già và trẻ em nên uống dưới sự giám sát". Sự việc đang được các bên hòa giải.

Bi kịch này làm dấy lên một cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, trong đó đa số ý kiến cho rằng trách nhiệm chính thuộc về cha mẹ. "Sao có thể cho một đứa trẻ nhỏ vừa uống trà sữa trân châu vừa nhảy trên bạt lò xo? Cha mẹ hoàn toàn thiếu kiến thức thông thường", một tài khoản Weibo bình luận.

Luật sư Zhao Liangshan thuộc hãng luật Shaanxi Hengda nhận định, về mặt pháp lý, người giám hộ phải chịu trách nhiệm chính do không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc. Cửa hàng trà sữa và khu vui chơi có thể chịu trách nhiệm liên đới nếu không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn hoặc thiếu các biện pháp cảnh báo, cứu hộ hiệu quả.

Các chuyên gia y tế từ lâu đã cảnh báo hạt trân châu có thể gây nghẹn ngay cả với người lớn nếu không được nhai kỹ trước khi nuốt.

Ảnh minh họa: Dreamstime

Bình Minh (Theo World Journal, SCMP, 163)