Bé trai 3,8 kg chào đời sau 41 tuần phát triển ngoài tử cung

MỹMang thai ngoài tử cung suốt 41 tuần, bị khối u nang 10 kg chèn ép nhưng bé trai của sản phụ Suze Lopez vẫn chào đời khỏe mạnh nhờ nỗ lực của êkíp 30 y bác sĩ.

Thông tin về ca sinh hy hữu được Trung tâm Y tế Cedars-Sinai (Los Angeles) công bố hôm 11/12. Bé Ryu Jesse Lopez chào đời ngày 18/8 bằng phương pháp phẫu thuật, nặng 3,8 kg. Đây là trường hợp y khoa cực kỳ hiếm gặp khi thai nhi phát triển hoàn thiện bên ngoài tử cung đến tận tuần thứ 41 - điều các bác sĩ tại đây mô tả là "chưa từng có tiền lệ".

30 nhân viên y tế được huy động để hỗ trợ ca sinh của Suze. Ảnh: Cedars-Sinai

Bệnh nhân là Suze Lopez, 41 tuổi, y tá phòng cấp cứu tại thành phố Bakersfield (California). Trước khi phát hiện có thai, cô nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ một khối u nang buồng trứng lành tính khổng lồ. Do chu kỳ kinh nguyệt thất thường và những cơn đau bụng do khối u gây ra, Suze không hề biết mình đã mang thai sau 17 năm mong đợi con thứ hai.

Bước ngoặt xảy ra khi xét nghiệm thai kỳ bắt buộc trước phẫu thuật cho kết quả dương tính. Vài ngày sau, Suze đau bụng dữ dội và tăng huyết áp, buộc phải nhập viện cấp cứu. Kết quả siêu âm và MRI khiến các bác sĩ sửng sốt khi tử cung hoàn toàn trống rỗng, khối u nang chiếm hết không gian ổ bụng, chèn ép một thai nhi đã phát triển gần như hoàn chỉnh nằm ở khoảng trống nhỏ gần gan.

Bác sĩ John Ozimek, Giám đốc Y khoa khoa Sản tại Cedars-Sinai, cho biết thai nhi nằm sai vị trí (thai ngoài tử cung), mông tựa lên tử cung mẹ. Theo thống kê y khoa, thai ngoài tử cung chỉ chiếm khoảng 2% tổng số ca mang thai và thường gây biến chứng tử vong do túi thai bám vào các cơ quan nội tạng hoặc mạch máu, rất hiếm khi kéo dài được thai kỳ.

Suze Lopez cùng chồng, con gái lớn (áo đen) và bé Ryu sau ca sinh nở gian gian. Ảnh: Cedars-Sinai

"Thật phi thường khi thấy một em bé đủ tháng nằm sau khối u buồng trứng khổng lồ, không phải trong tử cung. Suốt sự nghiệp, tôi chưa từng thấy trường hợp nào thai phát triển xa đến mức này", bác sĩ ung thư phụ khoa Michael Manuel nhận định.

Xác định đây là ca sinh tử, bệnh viện huy động 30 nhân viên y tế vào cuộc. Các phẫu thuật viên phải cẩn trọng nhấc khối u 10 kg ra khỏi vị trí trước khi tiếp cận để đưa em bé ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi con trai chào đời, Suze đối mặt với tình trạng xuất huyết ồ ạt đe dọa tính mạng. Bác sĩ gây mê Michael Sanchez phải kích hoạt thiết bị truyền máu siêu tốc. Tổng cộng, sản phụ được truyền 11 đơn vị máu - nhiều hơn lượng máu trung bình của một người trưởng thành (khoảng 10 đơn vị).

Sau ca mổ, bé Ryu phải thở máy và nằm tại khu chăm sóc đặc biệt (NICU) hai tuần, trong khi mẹ được chuyển sang hồi sức tích cực. Hiện tại, sức khỏe hai mẹ con đã ổn định và được xuất viện về nhà.

"Mỗi ngày bây giờ là một món quà. Chúa ban Ryu cho tôi như một minh chứng về phép màu giữa đời thực", nữ y tá chia sẻ về hành trình tìm con sau gần hai thập kỷ.

Bé Ryu Lopez phải nằm tại khu chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh hai tuần sau khi ra đời. Ảnh: Andrew Lopez

Bình Minh (Theo Cedars-Sinai Medical, Sfgate, Independent)