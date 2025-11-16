Bé trai 2 tuổi suy hô hấp nặng do uống nhầm dầu thắp đèn

Hà NộiBệnh nhi uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ được gia đình đặt ở dưới đất, dẫn đến suy hô hấp nặng, phải thở máy.

Gia đình cho biết sau khi phát hiện sự việc, người nhà đã cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ, sau đó mới đưa đến bệnh viện gần nhà để sơ cứu, hỗ trợ thở oxy, nhưng tình trạng không cải thiện.

Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở, thở nhanh, tím tái, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản và cho trẻ thở máy.

Ngày 15/11, ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, cho biết gây nôn thường là phản xạ đầu tiên của nhiều phụ huynh khi thấy con uống nhầm dầu thắp đèn, nhưng chính hành động này có thể khiến trẻ hít sặc dầu vào phổi, làm tình trạng nặng nề hơn.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, bé đã qua cơn nguy kịch, được rút ống nội khí quản và có thể tự thở, huyết động và các chỉ số sinh tồn ổn định. Dù vậy, chức năng hô hấp của trẻ vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tai nạn trẻ uống nhầm dầu thắp đèn thường xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn. Hiện nay, dầu thắp đèn được sản xuất với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các loại nước giải khát. Thêm vào đó là thói quen sử dụng các vật dụng quen thuộc như chai nước, cốc, bát để đựng dầu và đặt gần khu vực sinh hoạt chung, nhất là trên bàn thờ, càng làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ uống nhầm và gặp nguy hiểm.

Dầu thắp đèn là một Hydrocacbon dễ bay hơi, có độc tính cao. Khi trẻ uống phải dầu thắp đèn, hơi độc của hóa chất rất dễ xâm nhập vào phổi, gây suy hô hấp, kèm theo các tổn thương tim mạch, thần kinh. Trẻ có thể bị suy hô hấp từ vừa đến nặng, co giật, thậm chí hôn mê.

Trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, cha mẹ tuyệt đối không được móc họng để gây nôn khi đường thở chưa được bảo vệ. Việc cố gắng móc họng để gây nôn sẽ làm tăng nguy cơ hít sặc. Khi đó, hơi dầu sẽ xâm nhập sâu vào phổi, gây ra tình trạng viêm phổi hít, khiến hệ hô hấp tổn thương nghiêm trọng hơn.

Uống nhầm dầu thắp đèn là một trong những tai nạn sinh hoạt nguy hiểm ở trẻ nhỏ, có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng về hô hấp, thần kinh và tim mạch. Từ đầu năm 2025 đến nay, khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 4 trường hợp ngộ độc dầu thắp đèn, trong đó có 3 trẻ suy hô hấp nặng kèm theo tổn thương thần kinh.

Các bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh, sai lầm phổ biến trong sơ cứu ban đầu là cố gắng gây nôn cho trẻ. Hành động này có thể khiến tình trạng của trẻ trầm trọng hơn, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc. Vì vậy, khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp đèn cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không gây nôn, không cho trẻ uống thêm nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng và kịp thời.

Để hóa chất xa tầm tay trẻ em, luôn cất giữ thuốc, hóa chất, dầu thắp đèn trong tủ có khóa an toàn, đặt trên cao, xa tầm tay của trẻ. Không đựng dầu thắp đèn, hóa chất trong chai lọ quen thuộc như vỏ chai nước uống, chai nước ngọt hay các loại chai lọ có màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn. Giáo dục trẻ không được tự ý ăn uống bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc và khi chưa có sự cho phép của người lớn.

Lê Nga