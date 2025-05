Bé trai 2 tuổi bị chó cắn rách mặt

Tuyên QuangBé trai 2 tuổi không may bị con chó nhà nuôi tấn công vào mặt với nhiều vết thương phức tạp.

Ngày 20/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang cho biết bé có nhiều vết thương rách da sâu và nham nhở khắp mặt. Vết dài nhất từ thái dương qua má đến khoang miệng, chảy máu nhiều. Êkíp cấp cứu làm sạch các vết thương bằng dung dịch sát trùng, cầm máu tại chỗ, cắt lọc, loại bỏ các dị vật như da chết, đất và lông chó dính trên vết thương rồi khâu phục hồi.

Bệnh nhi được tiêm huyết thanh kháng dại cùng vaccine phòng dại. Tuy nhiên, test huyết thanh SAT phòng uốn ván cho kết quả mẩn đỏ, bác sĩ xác định trẻ dị ứng với loại huyết thanh này nên chuyển tuyến về Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục điều trị.

Người nhà cho hay bé bị chó nhà nuôi tấn công song chưa rõ hoàn cảnh cụ thể. Sau tai nạn, bé hoảng sợ khóc lớn, được gia đình đến cứu và đưa đi cấp cứu ngay. Hậu phẫu bệnh nhi tỉnh táo, không nôn, không sốt, vết mổ khô, sạch, sưng nề nhẹ, không chảy dịch mủ.

Minh họa một chú chó dữ. Ảnh:Vecteezy

Bác sĩ Vương Ngọc Thịnh, khoa Răng Hàm Mặt, cho biết chó cắn gây ra những tổn thương trên da và xương, tiềm ẩn nguy cơ lây truyền virus dại. Trong các bệnh lây từ chó sang người thì bệnh dại có nguy cơ tử vong 100%, bất kể là trẻ em hay người lớn đều rất nguy hiểm.

Trẻ mắc bệnh dại có triệu chứng ban đầu là sốt, ngứa và đau ở vết cắn. Sau đó virus gây tê liệt hệ thần kinh, ngừng tim, ngừng hô hấp. Vết thương do chó cắn nếu không được xử trí, chăm sóc đúng cách cũng có thể gây bệnh nhiễm trùng uốn ván. Thông qua vết thương hở bị chó cắn, khuẩn uốn ván xâm nhập gây bệnh. Đây là bệnh nguy hiểm với triệu chứng đặc trưng là những cơn co giật, co cứng người.

Rủi ro bị chó cắn có thể ập đến bất ngờ với trẻ. Người nhà nên trang bị sẵn những kiến thức sơ cứu cơ bản như rửa vết thương, cầm máu cho trẻ rồi đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và tiêm phòng kịp thời.

Phòng ngừa trẻ bị chó cắn bằng cách hạn chế nuôi chó. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, tránh nuôi loài chó có tính hung dữ, xích chúng cẩn thận hoặc nuôi trong chuồng nếu cần thiết. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với chó vào mùa hè do thời tiết nóng nực làm virus phát triển, chó dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Thúy Quỳnh