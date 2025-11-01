Bé trai 14 tháng tuổi nuốt nhầm hạt nở

Hà NộiTưởng hạt nở là kẹo, bé trai 14 tháng tuổi nuốt vào miệng sau đó nôn nhiều và bụng chướng, nhập viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, kết quả chụp X-quang và siêu âm cho thấy bé bị tắc ruột, được mổ cấp cứu. Ngày 1/11, ThS.BS Nguyễn Đức Thường, Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực Ngoại khoa, cho biết trong quá trình phẫu thuật, êkíp ghi nhận bốn hạt nở nằm trong lòng ruột non gây tắc hoàn toàn đường ruột. Rất may bệnh nhi được phẫu thuật kịp thời nên không phải cắt ruột.

Hiện tại, sức khỏe của trẻ đã ổn định, tỉnh táo, hô hấp và huyết động bình thường.

Dị vật được lấy ra là những hạt nhựa nhỏ, có khả năng trương nở khi gặp nước. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hạt nở là một loại đồ chơi khá phổ biến dành cho trẻ em, có dạng những hạt nhựa nhỏ li ti, đường kính khoảng 2-5 mm, với nhiều màu sắc sặc sỡ. Khi ngâm trong nước, các hạt này có thể trương nở gấp hàng chục đến hàng trăm lần kích thước ban đầu, tạo nên hình ảnh bắt mắt, thu hút trẻ nhỏ. Tuy nhiên, hạt nở tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ, đặc biệt là nguy cơ tắc ruột, ngạt thở hoặc tổn thương tiêu hóa nếu trẻ vô tình nuốt phải. Nhiều trường hợp tương tự đã được ghi nhận tại Việt Nam và trên thế giới.

Bác sĩ Thường khuyến cáo cha mẹ, cần chọn đồ chơi an toàn, phù hợp với lứa tuổi của trẻ và theo dõi sát trẻ nhỏ. Khi trẻ không may nuốt phải hạt nở ngay cả khi trẻ chưa có triệu chứng, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám và điều trị kịp thời.

Lê Nga