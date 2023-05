Bé trai 13 tuổi mắc sỏi ống mật chủ do giun

Bệnh nhi được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn thực hiện gắp giun đường mật bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp, chiều 24/5.

Bệnh nhi là Hồ Nhật Trường, sinh năm 2010, ngụ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM. Trẻ được gia đình đưa đến viện cấp cứu do đau bụng dữ dội quanh vùng rốn, nôn ói nhiều. Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán bệnh nhi viêm dạ dày - ruột và đại tràng. Sau khi làm các xét nghiệm lâm sàng kiểm tra để chẩn đoán bệnh, bác sĩ kết luận bệnh nhi phải theo dõi tắc mật ngoài gan do giun chui ống mật chủ.

Theo PGS.TS.BS Lê Quang Quốc Ánh, Trưởng Đơn vị Nội soi- Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (TP HCM), đây là trường hợp tắc mật khá phức tạp ở trẻ em. Qua hội chẩn đa chuyên khoa, bé Trường được chỉ định can thiệp ngoại khoa bằng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng ERCP và gây mê nội khí quản. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bệnh nhân phục hồi tốt và được theo dõi thêm trước khi xuất viện.

Bé Trường tại Khoa cấp cứu hồi sức. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Ánh cho biết, trường hợp này khá đặc biệt, do chẩn đoán ban đầu là giun đường mật, sau đó lại phát hiện được xác giun đã thành sỏi trong đường mật. Các ca bệnh về sỏi mật ở trẻ em dưới 15 tuổi ít gặp, tuy nhiên những năm gần đây lại có xu hướng gia tăng.

Sỏi ống mật chủ do giun thường là hậu quả của quá trình nhiễm giun, xảy ra do thói quen sinh hoạt hằng ngày, ăn thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, hay gặp nhất ở trẻ 10-15 tuổi.

PGS.TS.BS Lê Quang Quốc Ánh đang tiến hành gắp giun cho bệnh nhân bằng phương pháp ERCP. Ảnh: BVCC

Theo các chuyên gia y tế, tùy theo vị trí của sỏi mật mà những biểu hiện của bệnh sỏi mật ở trẻ em sẽ khác nhau. Một số triệu chứng phổ biến như, đau bụng từng cơn, xuất hiện đột ngột, đau nhiều ở vùng hạ sườn phải, lan lên bả vai hoặc ra sau lưng, có khi đau ở vùng thượng vị. Cơn đau có thể kéo dài hàng giờ và thường xuất hiện sau bữa ăn có nhiều chất béo. Người bệnh có thể sốt cao hoặc sốt vừa, sốt nhẹ do phản ứng của cơ thể với tình trạng nhiễm khuẩn đường mật, vàng da tắc mật, nước tiểu sẫm màu.

Phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện nếu xuất hiện các triệu chứng trên. Việc chẩn đoán và điều trị bệnh sớm giúp tránh những biến chứng bệnh nguy hiểm.

Anh Chi

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.