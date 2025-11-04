Bé trai 12 tuổi bị móc câu cá của bạn đâm thủng mắt

Bệnh nhi 12 tuổi ở An Giang bị móc câu của bạn đâm xuyên nhãn cầu trái khi đi câu cá, được bác sĩ Bệnh viện Mắt TP HCM phẫu thuật khẩn cấp, thoát nguy cơ phải bỏ mắt.

Ngày 4/11, BS.CK2 Võ Đức Dũng, Trưởng Khoa Mắt Nhi, Bệnh viện Mắt TP HCM, cho biết bệnh nhi nhập viện với mắt trái sưng to, có móc câu mắc vào nhãn cầu. Thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy lưỡi câu đâm xuyên giác mạc cạnh rìa, kèm đục vỡ thể thủy tinh, xuất huyết toàn nhãn cầu và phòi mống - tức tổ chức bên trong mắt bị đẩy ra ngoài, làm tăng nguy cơ phải múc nhãn cầu. Do chưa xác định được đường ra của lưỡi câu, bác sĩ đánh giá đây là tổn thương rất nặng, tiên lượng có thể phải bỏ mắt.

Móc câu cá mắc vào nhãn cầu bé trai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo lời người nhà, bé đang câu cá cùng bạn thì bạn vô tình vung cần khiến móc câu văng trúng mắt trái của em. Sau đó bé mờ mắt, đau nhức, được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc rồi chuyển khẩn đến TP HCM.

Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật lấy dị vật móc câu cá xuyên thấu nhãn cầu. Quá trình mổ xác định được đường ra của lưỡi câu, bác sĩ khâu phục hồi củng mạc, nhờ đó bảo tồn được nhãn cầu mắt trái. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi thị lực.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật móc câu cho bé. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi cho trẻ tham gia hoạt động câu cá, vì lưỡi câu có ngạnh rất sắc, dễ gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt. Khi xảy ra tai nạn, tuyệt đối không tự gỡ mà nên giữ nguyên vị trí móc và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở chuyên khoa mắt gần nhất để được xử trí kịp thời.

Lê Phương