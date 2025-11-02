Bé trai 11 tuổi nuốt hạt đậu vàng 10 gram để 'rèn lưỡi'

Trung QuốcLợi dụng lúc mẹ bận, cậu bé nuốt chửng hạt vàng 10.000 nhân dân tệ, khiến người mẹ yêu cầu con không đi vệ sinh bên ngoài và thấp thỏm chờ suốt 5 ngày trước khi đưa đến bệnh viện lấy dị vật ra.

Câu chuyện về một cậu bé 11 tuổi nuốt hạt đậu vàng 10 gram trị giá 10.000 nhân dân tệ (37 triệu đồng) đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 500.000 lượt xem, theo SCMP hôm 1/11. Sự việc xảy ra tại Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, phía đông nam Trung Quốc, sau khi một phụ nữ họ Ji mua hạt đậu vàng 10 gram hôm 17/10.

Hôm 22/10, sau khi hạt đậu vàng được giao đến, con trai cô bắt đầu lấy ra chơi.

Mẩu kim loại quý nhỏ này được cho là trị giá 1.400 USD. Ảnh minh họa: Baidu

Ji kể trong lúc cô đang bận giặt quần áo ngoài ban công, con trai chạy đến và nói: "Con nuốt vàng rồi". Bé cho biết làm vậy vì muốn "rèn luyện sức mạnh của lưỡi". Lúc đầu, Ji nghĩ con nói đùa nhưng sau khi biết hạt đậu vàng thực sự đã biến mất, cô vừa buồn cười vừa lo lắng. Với hy vọng tìm lại "kho báu đã mất", mỗi ngày người mẹ đều dặn con trai không được đi vệ sinh bên ngoài vì "phân của con quá đắt".

Tuy nhiên, sau 5 ngày liên tục kiểm tra phân của con hai lần mỗi ngày, cô vẫn không thể tìm thấy vàng. Hôm 26/10, Ji đưa con trai đến Bệnh viện Nhân dân số 5 Côn Sơn để kiểm tra, phát hiện "vật thể lạ trong dạ dày". Cuối ngày hôm đó, hạt đậu vàng được lấy ra thành công. Bác sĩ cảnh báo nếu ở lại quá lâu, dị vật có thể gây tắc ruột và yêu cầu gia đình tiếp tục theo dõi.

Sau khi Ji chia sẻ câu chuyện lên mạng, nhiều người đã để lại bình luận hài hước: "Đây là lần đi vệ sinh giá trị nhất trong lịch sử", "Hạt đậu vàng cuối cùng cũng đã thấy lại ánh mặt trời". Trong khi số khác lại chỉ trích sự bất cẩn của gia đình: "Họ đáng lẽ phải đến bệnh viện ngay lập tức, đằng này đợi cả 5 ngày sao? Thật không thể tin được".

Về phần mình, người mẹ cảnh báo các bậc phụ huynh "cất giữ vàng đúng cách" và đừng để trẻ nhìn thấy nó.

Kết quả phim chụp cho thấy hạt đậu vàng trong dạ dày cậu bé 11 tuổi. Ảnh: Baidu

Bình Minh (Theo 163, Dawan News, SCMP, China News)