Bé trai 10 tuổi quỳ khóc giữa đường xin cứu mẹ

Trung QuốcThấy mẹ bất tỉnh sau va chạm ôtô, bé trai 10 tuổi ra khỏi xe, quỳ xuống đường, chắp tay van xin mọi người cứu giúp.

Vụ tai nạn xảy ra chiều 4/10 tại đường hầm Thạch Môn Đường Sơn, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Sau va chạm, túi khí bung ra khiến người mẹ bất tỉnh trên ghế lái, ba con nhỏ phía sau hoảng sợ.

Khi nhiều ôtô khác tìm cách đi vòng qua hiện trường vụ tai nạn, cậu bé từ trong xe chạy ra, quỳ xuống đường và chắp tay: "Cứu mẹ cháu với!".

Hành động này đã khiến nhiều tài xế dừng xe. "Cậu bé run rẩy, liên tục lặp lại câu 'cứu mẹ cháu với', khiến mọi người thật sự đau lòng", một nữ tài xế kể.

Hình ảnh cậu bé 10 tuổi ra khỏi ôtô, quỳ xuống đường và chắp tay xin mọi người cứu mẹ, tại đường hầm Thạch Môn Đường Sơn, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, chiều 4/10. Ảnh: Sohu

Một tài xế tên Zheng đưa ba đứa trẻ sang xe mình, trong khi những người khác dìu người mẹ ra ngoài. Chị Zheng cũng là người đưa nạn nhân đến bệnh viện. Cảnh sát giao thông thành phố Quảng Châu xác nhận người mẹ được cấp cứu kịp thời, sức khỏe đã ổn định.

Chị Ye (người mẹ) cho biết không nhớ gì sau cú va chạm. Ký ức cuối cùng là tiếng các con khóc. Chị đã liên lạc để cảm ơn những người giúp đỡ. "Nếu không có những người tốt bụng, có lẽ các con tôi đã bị ám ảnh nặng nề. Cảm ơn tất cả mọi người", chị nói.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bình luận hành động của cậu bé 10 tuổi không chỉ thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng mà còn khơi dậy lòng tốt và sự ấm áp giữa những người xa lạ.

Minh Phương (Theo Jimu News, China Daily)