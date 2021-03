Bế tắc với chồng

Vợ chồng tôi thường xuyên cãi vã, anh đập phá và dọa đánh đập tôi, phá nát nhà cửa.

Anh kinh doanh tự do nhưng thua lỗ mà không nghe tôi góp ý, bắt tôi đi vay tiền để đầu tư tiếp. Anh có dấu hiệu thần kinh do nhiều năm nát rượu. Anh ghen tuông và coi thường vợ do đêm tân hôn tôi không ra huyết dù trước đó chưa quan hệ với ai.

Tôi muốn ly hôn nhưng anh không đồng ý. Nếu tôi đơn phương ly hôn mà anh không thi hành theo phán quyết của toà án thì làm sao đây? Tôi không có chỗ để về nhà ngoại, còn ra ở trọ thì khổ con nhỏ. Tôi bán hàng ở nhà riêng của hai vợ chồng, nếu chuyển đi sẽ phải tìm việc khác, chưa có thu nhập ngay, trong khi không ai giúp đỡ. Mong độc giả tư vấn giúp tôi.

Cúc

