Bế tắc vì chưa tìm được việc ưng ý

Tôi 28 tuổi, nhân viên văn phòng, sếp là người thân trong dòng họ, đang tính nghỉ việc để tìm việc khác thu nhập tốt hơn.

Năm năm trước sau khi ra trường, tôi làm việc trong khối F&B (dịch vụ nhà hàng và quầy uống) cho một tập đoàn tại Sài Gòn với mức lương tháng 12 triệu đồng. Lương không cao nhưng tôi thoải mái về tư tưởng, tài chính, thậm chí vừa gửi tiết kiệm vừa lo được cho mẹ ở quê nhà. Sau khi được gia đình tác động và khuyên, tôi về quê làm việc với mức lương năm triệu đồng mỗi tháng. Sếp khắt khe và có phần chì chiết nhân viên, trong vòng ba năm mà phòng tôi nghỉ việc hơn 10 người, giờ toàn người mới.

Tôi cố gắng chịu đựng một phần vì ở quê không có nhiều việc, một phần muốn ở gần gia đình để lo cho bố mẹ. Nửa năm trở lại đây, ngoài công việc chính, tôi kết hợp kinh doanh bên ngoài với bạn bè. Do không có kinh nghiệm quản lý nên thua lỗ và đang nợ hơn 500 triệu đồng, tôi liên tục nghĩ, may được gia đình và bạn bè khuyên can nên mới vực dậy được. Gia đình lo cho tôi được hơn một nửa tiền, còn lại bản thân phải cố gắng để vừa lo lãi vừa lo gốc. Tôi muốn nghỉ việc để tìm việc khác cách nhà hơn trăm km nhưng lương cao hơn, có thể làm thêm đôi, ba việc buổi tối hoặc chạy xe công nghệ kiếm thêm.

Khi tôi nộp đơn lại được sếp giữ đơn lại và cho thêm thời gian suy nghĩ, nhắn nhủ rằng nếu nghỉ ở đây thì cuộc đời tôi sẽ chẳng đi về đâu cả. Vì câu nói đó nên tôi càng quyết tâm nghỉ việc, một phần để chứng minh câu nói đó hoàn toàn sai. Chuyện đi xa hơn khi sếp gọi cho mẹ tôi, để mẹ khuyên tôi không nghỉ việc. Giờ đây tôi căng thẳng khi vừa phải lo kiếm tiền trả nợ, vừa xin nghỉ việc lại bị khó khăn đủ đường. Tôi nản quá, chỉ mong mọi người có thể cho lời khuyên để tìm ra đường đi đúng đắn nhất, giải quyết vấn đề này. Chân thành cảm ơn các bạn.

