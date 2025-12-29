Bé song sinh dính liền qua đời sau 7 tháng nỗ lực tách rời

BrazilSau khi được phẫu thuật tách khỏi chị gái song sinh dính liền hồi tháng 5, bé Aruna Rodrigues có chuyển biến tích cực nên được chuyển về phòng nội trú nhưng bị sốc nhiễm khuẩn và qua đời.

Tờ Globo của Brazil dẫn thông cáo của Bệnh viện Bang dành cho Trẻ em và Thiếu niên (Hecad) ở thành phố Goiânia hôm 24/12 cho biết bé Aruna Rodrigues qua đời hôm Giáng sinh sau nhiều tháng nỗ lực hồi phục. Sự ra đi của Aruna, 2 tuổi, diễn ra chỉ 7 tháng sau khi người chị em song sinh của bé, Kiraz, mất sau ca đại phẫu tách rời.

Tối cùng ngày, bác sĩ Zacharias Calil, người trực tiếp điều phối ca mổ, thông báo tin buồn trên mạng xã hội. "Hôm nay, Chúa đã quyết định giải thoát cho Aruna khỏi những đau đớn để bé được về bên cạnh chị mình. Đây là nỗi đau vô hạn với chúng tôi và đặc biệt với gia đình đã chiến đấu bằng đức tin và tình yêu cho hai bé", ông viết.

Bé Aruna Rodrigues tại Bệnh viện Hecad ở Goiânia. Ảnh: Instagram

Aruna và Kiraz, ở Igaraçu do Tietê, bang São Paulo, chào đời trong tình trạng dính liền phức tạp tại vùng ngực, bụng và xương chậu. Hai bé được bác sĩ Calil theo dõi từ những tháng đầu đời với kế hoạch phẫu thuật được chuẩn bị trong hơn một năm. Hôm 10/5, khi tròn 18 tháng tuổi, hai chị em bước vào ca phẫu thuật tách rời kéo dài hơn 19 giờ. Đây là một trong những ca can thiệp y khoa thách thức nhất lịch sử bệnh viện, huy động đội ngũ hơn 50 nhân viên y tế và 16 chuyên gia hàng đầu.

Tuy nhiên, bé Kiraz mất chỉ vài ngày sau ca mổ do chết não. Kể từ đó, Aruna tiếp tục trải qua nhiều thủ thuật bổ sung, gần nhất là vào tháng 10, với hy vọng có thể trở về nhà. Thông cáo của bệnh viện cho hay tháng trước, tình trạng của Aruna chuyển biến rõ rệt nên được chuyển sang phòng bệnh nội trú vào ngày 10/12. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, bé xuất hiện các biến chứng hô hấp nghiêm trọng và phải quay trở lại ICU. Tại đây, bé được chẩn đoán nhiễm virus và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h51 ngày 24/12, do sốc nhiễm khuẩn.

Trên trang cá nhân dành riêng cho hai bé, gia đình đăng dòng trạng thái ngắn ngủi: "Hãy yên nghỉ nhé con gái". Đại diện bệnh viện Hecad khẳng định đã cung cấp đầy đủ nguồn lực y tế cho gia đình và tiếp tục hỗ trợ tâm lý sau biến cố. Thi hài của Aruna được đưa về quê nhà ở Igaraçu do Tietê vào ngày 25/12 để làm tang lễ.

Cặp song sinh dính liền Kiraz và Aruna dính nhau ở phần bụng và vùng chậu trong một buổi thăm khám tại Goiânia, bang Goiás. Ảnh: Gabriel Botelho

Bình Minh (Theo Globo, The Sun)