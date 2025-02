Bé sơ sinh tử vong sau tiêm phòng giang mai

Cà MauBé trai một ngày tuổi ở huyện Đầm Dơi tử vong sau khi tiêm thuốc dự phòng giang mai, Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau chẩn đoán nguyên nhân là sốc phản vệ độ 4.

Bé trai chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thai thứ 39, nặng 3,7 kg. Sau sinh, bé khóc to, da hồng hào, phản xạ tốt. Tuy nhiên, do mẹ có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh giang mai, trẻ được chuyển vào Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau lúc 22h ngày 21/2 để theo dõi.

Tại đây, sức khỏe của bé ổn định, các chỉ số sinh tồn bình thường. Bé được chỉ định tiêm dự phòng giang mai bằng thuốc Benzathine benzylpenicillin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đến 6h45 ngày 22/2, bé được tiêm bắp với liều 50.000 UI/kg. Ngay sau tiêm, trẻ xuất hiện tình trạng tím tái, thở co lõm ngực. Các bác sĩ lập tức cấp cứu bằng oxy và tiêm adrenaline, nhưng tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng, dẫn đến sốc. Dù đã được hồi sức tích cực và đặt nội khí quản, bệnh nhi không qua khỏi, tử vong lúc 8h30 cùng ngày.

Bệnh viện chẩn đoán bé tử vong do sốc phản vệ độ 4, nghi liên quan đến kháng sinh Benzathine benzylpenicillin. Sau sự việc, bệnh viện đã phối hợp với cơ quan công an để thông báo và giải thích tình hình cho gia đình. Người nhà đồng ý đưa trẻ về an táng.

Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo bệnh viện rà soát toàn bộ quy trình theo dõi, can thiệp và xử trí đối với bệnh nhân, đồng thời tiến hành kiểm thảo tử vong. Bệnh viện cũng mời gia đình đến để chia sẻ, giải thích và hỗ trợ. Gia đình chấp nhận lời giải thích và đưa bé về mai táng theo phong tục địa phương.

Bé sơ sinh một ngày tuổi tử vong sau tiêm phòng bệnh giang mai tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau. Ảnh: An Minh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế nhận định đây là một tai biến y khoa theo quy định tại Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Cục đã yêu cầu bệnh viện thực hiện đúng quy định tại Điều 100 và Điều 101 của luật để xác định có hay không sai sót chuyên môn kỹ thuật, làm cơ sở giải quyết tranh chấp.

Cục đề nghị Sở Y tế và bệnh viện tổ chức gặp gỡ, động viên gia đình, phối hợp với cơ quan bảo hiểm và các đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc một cách hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho cả gia đình bệnh nhân, nhân viên y tế cũng như bệnh viện.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan được yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn để rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, chăm sóc và điều trị từ khi bé nhập viện đến lúc xảy ra tai biến. Đặc biệt, cần xem xét kỹ lưỡng việc chẩn đoán và chỉ định điều trị giang mai bẩm sinh.

"Sở Y tế và bệnh viện cần rút kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế về cải tiến chất lượng, đảm bảo an toàn người bệnh và phòng ngừa sự cố y khoa", văn bản của Cục Quản lý Khám chữa bệnh nêu.

An Minh