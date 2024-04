Bé sơ sinh tử vong nghi do hít dịch tiêu hóa

Đồng ThápBé trai ba ngày tuổi được người nhà phát hiện tím tái, mũi miệng có dịch tiêu hóa, bác sĩ hồi sức cấp cứu, dùng thuốc vận mạch nhưng không qua khỏi.

Chiều 19/4, Sở Y tế Đồng Tháp tổ chức họp báo thông tin ban đầu về ca tử vong khi người nhà đăng video phản ứng trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, sản phụ 22 tuổi, nhập viện ngày 15/4 tại Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp, thai 37 tuần, con so, ngôi mông, chuyển dạ đình trệ. Sáng hôm sau, bác sĩ mổ thành công bé trai 2,8 kg, hai mẹ con được theo dõi tại viện.

Trong video chia sẻ trên mạng xã hội, gia đình cho biết đã hai lần thông báo tình trạng bé trai sốt, ọc sữa để bác sĩ thăm khám, trong chiều 18/4. Bác sĩ ghi nhận trẻ sốt nhẹ 37,6 độ, chỉ số oxy trong máu bình thường, hướng dẫn gia đình theo dõi sát, báo cho kíp trực khi thấy tình trạng bất thường.

Đến khuya, bà ngoại phát hiện bé tím tái, đưa sang phòng cấp cứu. Bác sĩ Dương Quốc Định, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y Đồng Tháp, cho biết khi tiếp nhận, bé đã tím tái, ngưng tim, ngưng thở.

Kíp trực cấp cứu đã xử trí hút đàm, nhớt, đặt nội khí quản để thông đường thở cho bé, đồng thời xoa bóp tim ngoài lồng ngực, dùng thuốc vận mạch. Sau 30 phút hồi sức, tình trạng bé không cải thiện.

Kết luận sơ bộ của Sở Y tế Đồng Tháp, bé tử vong do suy hô hấp cấp nghi do hội chứng hít dịch tiêu hóa của trẻ sơ sinh. Giải thích thêm về hội chứng này, bác sĩ Đoàn Tấn Bửu, Giám đốc Sở Y tế, cho biết trẻ sơ sinh có nhịp thở gấp đôi so với người lớn. Bé bú sữa khi vào dạ dày sẽ tạo thành hỗn hợp sệt, vón. Khi ọc hỗn hợp ra ngoài, trẻ có thể hít ngược trở lại do nhịp thở nhanh. Tình huống này có thể gây tắc nghẽn đường thở, cần được phát hiện ngay để xử trí.

Theo lãnh đạo ngành y tế tỉnh, em bé mới sinh có nhiều rủi ro trong 28 ngày đầu. Nếu kỹ thuật chăm sóc, theo dõi không tốt dễ xảy ra tai biến khó lường.

"Ngành y tế sẽ có chấn chỉnh, tập huấn lại các kiến thức về cấp cứu sản khoa, chăm sóc sau sinh cho tất cả cơ sở khám chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh khuyến cáo, tuyên truyền đến người dân về các chương trình chăm sóc thiết yếu cho trẻ em sơ sinh", ông Bửu nói.

Ngọc Tài