Bé sơ sinh co giật do thiếu canxi thuở bào thai

TP HCMBé trai 1,5 tháng tuổi được chuyển từ Sóc Trăng đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tình trạng co giật toàn thân, tím tái.

Từ khi chào đời, bé thường quấy khóc, khóc đêm, ọc sữa, vặn mình. Nhập viện ba ngày, bé sốt nhẹ, ho, gồng giật từng cơn, mỗi cơn khoảng 30-40 giây, ngày 3-4 cơn. Bác sĩ bệnh viện địa phương điều trị cấp cứu chống co giật, bé lên cơn co giật nhiều hơn với 7-8 lần một ngày, chuyển đến TP HCM tuần trước.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến (Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) cho biết bé thở yếu nên được đặt nội khí quản giúp thở qua máy, chống co giật. Siêu âm não, dịch não tủy đều bình thường nhưng kết quả điện giải đồ cho thấy bé bị hạ canxi tự do máu nặng, thấp hơn một nửa so với bình thường. Nồng độ vitamin D trong máu cũng giảm rất thấp.

Các bác sĩ điều trị bổ sung canxi máu truyền tĩnh mạch cấp cứu giai đoạn đầu, sau đó bổ sung canxi và vitamin D qua đường uống. Sau một tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần, hết co giật, tỉnh táo, được cai máy thở, bú khá.

Bé gái dần hồi phục sau một tuần điều trị hạ canxi máu. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

"Đây là trường hợp hạ canxi máu biểu hiện sớm do thiếu cung cấp từ trong bụng mẹ", bác sĩ Tiến phân tích. Bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ mang thai cần ăn uống đủ chất, trong đó có các thức ăn giàu canxi như xương hầm, tôm, cua, cá... Sau sinh, mẹ cần tiếp tục ăn đủ chất, trong đó có canxi, để trẻ được hưởng nguồn canxi từ sữa mẹ.

Nên cho trẻ tắm nắng buổi sáng khoảng 10 phút để cơ thể có đủ vitamin D cần thiết cho sự hấp thu canxi ở ruột, tránh bệnh còi xương và hạ canxi máu nặng. Có thể bổ sung vitamin D và canxi theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa.

Lê Phương