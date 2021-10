Bé sơ sinh bị xuất huyết giảm tiểu cầu hàng chục lần

Vĩnh LongBé 45 ngày tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cấp cứu do xuất huyết da niêm toàn thân, tiểu cầu chỉ còn 6.000/mm3 máu.

Ngày 19/10, bác sĩ chuyên khoa I Trần Đăng Khoa, Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết đây là trường hợp xuất huyết giảm tiểu cầu mức độ rất nặng, đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

"Tiểu cầu ở người bình thường từ 150.000 đến 350.000/mm3 máu, khi bệnh tiểu cầu giảm còn dưới 100.000/mm3, ở đây bé chỉ còn 6.000/mm3 là rất nặng", bác sĩ Khoa chia sẻ.

Ê kíp bác sĩ hội chẩn quyết định truyền tiểu cầu và điều trị đặc hiệu theo phác đồ cho bé. Sau một tuần tích cực điều trị và theo dõi sát, bé đáp ứng tốt, số lượng tiểu cầu tăng lên ngưỡng an toàn, bé được xuất viện.

Bác sĩ Khoa cho biết xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát hay còn được gọi là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, là căn bệnh thể hiện sự rối loạn đông cầm máu có thể khiến cơ thể người bệnh bầm tím hoặc chảy máu. Sự xuất huyết xảy ra khi số lượng tiểu cầu (thành phần giúp đông máu và cầm máu) thấp một cách bất thường. Trung bình, lượng tế bào máu ngoại vi đạt khoảng 150.000 tiểu cầu trên 1 microlit máu (mm3). Bệnh nhân bị xuất huyết giảm tiểu cầu tự phát, lượng tiểu cầu dưới 20.000/ mm3 máu. Bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm nếu như tiểu cầu giảm xuống dưới 10.000/mm3 máu có thể gây chảy máu não, đường tiêu hóa...

Bệnh lý này rất thường gặp ở trẻ em, nhất là trong giai đoạn 2-9 tuổi, nguyên nhân có thể giảm tiểu cầu do kháng thể đồng chủng; do thuốc và hóa chất; có loại chưa rõ căn nguyên; do bị các bệnh nhiễm trùng nặng, nhiễm siêu vi trùng (cúm, sởi, quai bị, viêm gan siêu vi), nhiễm ký sinh trùng (sốt rét).

Giảm tiểu cầu tự phát còn có thể do độc chất và tác dụng của một số loại thuốc gây ra như: thuốc hạ nhiệt, thuốc an thần, thuốc cảm cúm, kháng sinh... Đa số nguyên nhân xuất huyết giảm tiểu cầu ở trẻ dưới 6 tháng liên quan bệnh lý huyết học hoặc việc sử dụng thuốc ở mẹ.

Bé được truyền tiểu cầu hồi phục sức khỏe sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long

Lê Cầm