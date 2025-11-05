Bé sinh non nặng 300 gram sống sót kỳ diệu

ĐứcChỉ nặng 300 gram khi chào đời ở tuần thai thứ 24, một bé gái sống sót được bệnh viện mô tả là "thành công y tế phi thường".

Em bé chào đời tại Bệnh viện Nhi Đại học Magdeburg, sớm 16 tuần so với ngày dự sinh. Những hình ảnh được bệnh viện công bố hôm 29/10 cho thấy cả bàn tay bé chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay người lớn và đầu nhỏ hơn một nắm tay.

Bệnh viện Đại học Magdeburg là trung tâm chu sinh cấp 1 duy nhất ở phía bắc bang Saxony-Anhalt, chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh nguy kịch. Tỷ lệ sống sót trên toàn thế giới trẻ sinh non với cân nặng 300 gram khoảng 25%.

Điều trị cho một trẻ sơ sinh chỉ nặng 300 gram đặt ra những yêu cầu cao nhất đối với thiết bị và đội ngũ. "Việc thông khí trợ thở, nuôi dưỡng qua truyền dịch và bảo vệ làn da cùng các cơ quan nhạy cảm đòi hỏi một cách tiếp cận cực kỳ chính xác và cẩn thận", bác sĩ Ralf Böttger, người trực tiếp điều trị, cho biết.

Bé gái hiện tập đi, "khỏe mạnh và lanh lợi". Ảnh: University Hospital Magdeburg

Em bé phải thở máy liên tục trong 7 tuần trước khi có thể tự thở. Bố mẹ bé ở lại bệnh viện suốt thời gian điều trị, giúp tăng sự gắn kết và cơ hội sống sót cho con. 9 tuần sau ngày dự sinh ban đầu, họ cuối cùng cũng được đưa con gái về nhà.

Dù sinh cực non, bé không gặp biến chứng nghiêm trọng. Bé phải điều trị cho tình trạng thay đổi ở võng mạc bằng thuốc nhưng không cần đến các thiết bị hỗ trợ thị lực. Hiện em bước vào tuổi tập đi, được mô tả là "khỏe mạnh và lanh lợi". Gia đình giấu tên con để bảo vệ quyền riêng tư.

Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa các giai đoạn khác nhau của sinh non, trong đó trẻ sinh trước 28 tuần được coi là cực kỳ non tháng. Sinh non hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em, chiếm hơn một phần năm tổng số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Những trẻ sống sót sau sinh non có thể phải đối mặt với các hậu quả sức khỏe suốt đời, với khả năng bị khuyết tật và chậm phát triển cao hơn.

Năm 2019, bé gái tên Saybie chào đời tại một bệnh viện ở San Diego, Mỹ cân nặng 245 gram, bằng kích thước một quả táo. Bé sống sót thần kỳ và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, cân nặng đạt gần 2,3 kg. Saybie được sinh ra ở tuần thai thứ 23, các bác sĩ từng nói với cha mẹ bé rằng con gái họ có thể chỉ sống được một giờ nhưng cuối cùng bé đã vượt qua.

Kỷ lục thế giới hiện tại em bé sinh non nhất sống sót (tính theo tuần tuổi thai) thuộc về bé Nash Keen, sinh năm 2024 tại Mỹ khi mới 21 tuần thai và nặng 283 gram.

Bệnh viện Đại học Magdeburg. Ảnh: University Hospital Magdeburg

Bình Minh (Theo Magdeburg University Hospital, The Sun)