Bé sinh non bị thủng dạ dày

Đồng NaiBé trai sinh non lúc 33,5 tuần thai, chào đời 3 ngày thì bú giảm, ọc sữa, được gia đình chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, cho biết bé nặng 2,1 kg, bị thủng đường tiêu hóa, chỉ định phẫu thuật.

Trong quá trình mổ ngày 30/3, bác sĩ phát hiện ổ bụng bé chứa rất nhiều sữa mới lẫn sữa cũ đã vón cục, nhuốm màu vàng giống phân. Kiểm tra ruột non, đại tràng không phát hiện lỗ thủng nhưng ruột non viêm sưng. Dạ dày bé có vết rách rất to, đường kính 4 cm.

Các bác sĩ hút sữa, dịch viêm trong khoang bụng, rửa sạch toàn ổ bụng, cắt lọc và khâu lại mép rách dạ dày. Mối khâu không thấy xì rò nhưng dạ dày khá căng, có khả năng bị nghẹt lối ra. Bác sĩ bất ngờ phát hiện thêm dị tật tắc tá tràng bẩm sinh.

"Cuộc mổ chuyển qua tình huống phức tạp", bác sĩ Tầm chia sẻ. Ca mổ đã khá dài cho một bé sơ sinh 3 ngày tuổi, môi trường phẫu thuật xấu do viêm phúc mạc, tuy vậy các bác sĩ buộc phải thực hiện tiếp phẫu thuật nối tá tràng.

Cả ê kíp cùng nỗ lực bắt tay vào giải quyết tình huống phát sinh. Sau 3 giờ căng thẳng, cuộc mổ thành công.

Giai đoạn hồi sức sau mổ, bé gặp khó khăn do có nhiều yếu tố tiên lượng nặng như sinh non, nhẹ cân, ổ bụng nhiễm bẩn do thức ăn và dịch tiêu hóa. Bé được chăm sóc tích cực với kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, giường nôi có sưởi ấm...

Diễn tiến tương đối thuận lợi thì 5 ngày sau mổ bé chướng bụng, ống dẫn lưu bụng ra dịch xanh nhạt. Các bác sĩ hội chẩn, thay thông dạ dày kích thước lớn hơn, hút ngắt quãng để giải áp dạ dày và tá tràng. Bé được tăng cường kháng sinh liều cao và mạnh hơn, cung cấp nhiều năng lượng hơn.

Sang ngày thứ 10, các triệu chứng dần cải thiện, bụng bớt chướng, mềm hơn. Ngày 15/4, bé hồi phục tốt, bú được nhiều sữa, tiêu hóa ổn định.

Lê Phương