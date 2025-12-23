Bé sinh non 300 gram xuất viện sau tiên lượng 'cơ hội sống dưới 1%'

Hàn QuốcChào đời ở tuần thai 26 với cân nặng 328 gram và tiên lượng sống dưới 1%, bé Lee Yu-ju vừa xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, nặng 4 kg sau hơn nửa năm điều trị tích cực.

Bệnh viện Đại học Công giáo Daegu ngày 22/12 thông báo bé Lee Yu-ju đã về nhà hôm 19/12 sau 191 ngày nằm lồng ấp và chăm sóc đặc biệt. Hiện, sức khỏe bệnh nhi ổn định, có thể tự thở và bú mẹ bình thường, cân nặng tăng hơn 12 lần so với lúc mới sinh.

Trước đó, các bác sĩ phải phẫu thuật bắt con khẩn cấp hôm 12/6 khi thai nhi mới 26 tuần tuổi do tình trạng chậm phát triển trong tử cung và đối mặt nguy cơ thai lưu. Với trọng lượng cơ thể chưa bằng một lon nước ngọt, việc duy trì sự sống cho Yu-ju trở thành thách thức y khoa cực đại.

Đội ngũ y tế gặp rào cản ngay từ những thao tác cơ bản như lấy máu xét nghiệm hay thiết lập đường truyền tĩnh mạch do các cơ quan nội tạng của trẻ chưa hoàn thiện, mạch máu quá nhỏ. Suốt quá trình điều trị, bé liên tục đối mặt rủi ro thiếu máu, suy hô hấp và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Bé Lee Yu-ju nằm trong phòng chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Đại học Công giáo Daegu, Hàn Quốc, hôm kỷ niệm 100 ngày tuổi. Ảnh: Yonhap

Giới chuyên môn đánh giá sự hồi phục của Yu-ju là kỳ tích hiếm gặp trên thế giới. Dữ liệu đánh giá năng lực các đơn vị hồi sức sơ sinh năm 2024 tại Hàn Quốc chỉ ra rằng, trẻ sinh non dưới 500 gram có tỷ lệ sống sót khoảng 26,1%, riêng nhóm trẻ ở ngưỡng 300 gram như Yu-ju, cơ hội sống chưa đầy 1%. Trong khi đó, theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cân nặng trung bình của bé gái sơ sinh đủ tháng cần đạt khoảng 3,2 kg.

Hành trình giành giật sự sống của "chiến binh nhí" ghi nhận cột mốc quan trọng hồi tháng 9, khi gia đình và bệnh viện cùng tổ chức lễ kỷ niệm 100 ngày tuổi - một nghi thức mang ý nghĩa lớn trong văn hóa Hàn Quốc. Bác sĩ Jeong Ji-eun, Giám đốc Trung tâm Mẹ và Bé, thừa nhận chính nỗ lực tự thở của bệnh nhi tí hon đã thôi thúc từng nhân viên y tế dốc toàn lực chăm sóc. Cha mẹ bé chia sẻ nỗi đau xót và lo lắng lúc con mới lọt lòng nay đã nhường chỗ cho niềm hạnh phúc và lòng biết ơn sâu sắc trước ý chí sống mãnh liệt của con gái.

