Tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga tập kích mục tiêu nghi là bệ phóng HIMARS Ukraine, gây ra đám cháy và vụ nổ thứ cấp tại hiện trường.

"Địa điểm ẩn náu của tổ hợp pháo phản lực HIMARS Ukraine bị phát hiện trong quá trình trinh sát gần làng Kuzminskoye thuộc tỉnh Chernihiv, cách biên giới khoảng 18 km. Kíp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã tiến hành đòn tập kích nhằm vào mục tiêu này", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 19/10.

Video từ máy bay không người lái (UAV) trinh sát do quân đội Nga công bố cho thấy xe phóng đạn nằm dưới các tán cây trong rừng, gần đó là phòng tuyến răng rồng, cùng một số binh sĩ Ukraine di chuyển xung quanh. Tên lửa Iskander-M sau đó kích hoạt đầu đạn nổ mạnh trên cao, khiến quầng lửa và mảnh văng trùm xuống mục tiêu.

'Bệ phóng HIMARS Ukraine' phát nổ sau đòn tập kích của Iskander Tên lửa Iskander-M tập kích "bệ phóng HIMARS Ukraine" ở tỉnh Chernihiv trong video công bố ngày 19/10. Video: BQP Nga

UAV Nga sau đó tiếp tục quần thảo trên cao đánh giá kết quả đòn đánh, cho thấy những đám cháy và một vụ nổ bùng lên tại hiện trường.

"Dữ liệu giám sát cho thấy cuộc tập kích đã phá hủy xe bệ phóng HIMARS, hai xe hộ tống và hầm trú ẩn của kíp vận hành. Khoảng 15 quân nhân Ukraine cũng thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300 km, tùy loại đạn và cấu hình. Xe bệ phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h và nhanh chóng rời trận địa để tránh bị phản pháo.

Một đơn vị HIMARS theo tiêu chuẩn Mỹ thường gồm 6 xe phóng, 12 xe tiếp đạn và một trung tâm chỉ huy. Chưa rõ Ukraine có áp dụng cơ cấu này hay không, do các xe phóng HIMARS thường bị tấn công khi hoạt động đơn lẻ hoặc đi theo đội hình không quá ba chiếc.

Vị trí khu dân cư Kuzminskoye, tỉnh Chernihiv. Đồ họa: RYV

Truyền thông phương Tây hồi tháng 5/2024 cho biết Ukraine sở hữu 39 xe phóng đạn HIMARS, trong đó ít nhất 3 bệ đã bị phá hủy hoàn toàn, hai tổ hợp hư hỏng và phải chuyển về Mỹ để sửa chữa.

Quân đội Nga từ đó tới nay đã công bố nhiều video tập kích các khẩu đội HIMARS Ukraine, với hàng loạt hệ thống bị phá hủy hoàn toàn. Hiện không rõ quân đội Ukraine còn bao nhiêu tổ hợp HIMARS đủ khả năng chiến đấu.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, RIA Novosti)