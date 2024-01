BE nhận 120 triệu chuyến đi trong năm 2023

Trong năm ngoái, các tài xế BE phục vụ 120 triệu chuyến xe, tổng quãng đường gần 640 triệu km, tỷ lệ nhận chuyến đạt hơn 90%.

Theo BE, tỷ lệ nhận chuyến của hãng đạt hơn 90% trong năm 2023, trung bình thời gian chờ tài xế nhận chuyến chưa đến 3 phút. Công ty này đã phát triển hệ sinh thái công nghệ cung cấp hơn 15 dịch vụ, trên khắp 40 tỉnh thành toàn quốc và nắm giữ 35% thị phần gọi xe.

Doanh nghiệp này cũng xử lý hơn 20 triệu giao dịch mỗi tháng với tỷ lệ người dùng sử dụng nhiều hơn 2 dịch vụ chiếm hơn 50%.

Tài xế có hoạt động xuất sắc được tôn vinh tại ngày hội tri ân của BE.

Trong năm 2023, tập đoàn KPMG công nhận hãng gọi xe công nghệ này thuộc top 10 thương hiệu cung cấp Trải nghiệm Khách hàng xuất sắc tại Việt Nam. Với việc liên tục nâng cấp dịch vụ, BE cho biết công ty đang hướng đến mục tiêu đạt 1 tỷ chuyến xe tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng thực hiện việc nâng cấp trải nghiệm cho đội ngũ tài xế của mình. Từ việc nâng cấp ứng dụng cho tài xế, đến các chương trình thưởng.

Vừa qua, Be Group đã tổ chức chương trình tri ân toàn thể cộng đồng tài xế của mình và tôn vinh các bác tài hoạt động xuất sắc trong năm 2023. Tại sự kiện này, các bác tài có cơ hội chia sẻ, truyền thêm năng lượng tích cực cho cộng đồng tài xế.

Anh Anh Kiệt (huấn luyện viên, tài xế beBike) chia sẻ trong ngày hội.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các chương trình thưởng thiết thực của công ty, nhằm mang đến nguồn thu nhập ổn định cho anh em", anh Nguyễn Như Đạt - tài xế đạt thành tích xuất sắc của hãng xe công nghệ nói. "Một trong những tài xế tôi huấn luyện từng kể, anh thuê một chiếc ôtô 4 chỗ để chạy beCar, khoảng trên 12 triệu/tháng. Tôi bất ngờ bởi nhờ hoạt động hiệu quả, anh này có thể chi trả phí thuê xe bằng tiền thưởng mà không ảnh hưởng đến thu nhập".

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn tổ chức các hoạt động huấn luyện về các tính năng, dịch vụ mới, cũng như lắng nghe ý kiến đóng góp từ cộng đồng tài xế. Đồng thời, gắn kết cộng đồng tài xế qua chuỗi hoạt động thiện nguyện diễn ra hàng quý như: Vạn bữa cơm, BE nghĩa tình; San sẻ yêu thương – BE luôn đồng hành; Yêu thương cho em – BE trao nụ cười...

Chương trình thiện nguyện của BE diễn ra tại mái ấm Tâm Đức.

"Tôi thường chạy xe đêm, gặp nhiều hoàn cảnh màn trời chiếu đất", anh Văn Dũng - tài xế của beBike nói. "Tôi động lòng nhưng không biết giúp đỡ cách nào. Biết tin công ty tổ chức các chương trình thiện nguyện từ đầu năm là tôi đăng ký tham gia ngay".

Theo BE, hãng còn nỗ lực phối hợp với các đối tác để mang tới những đặc quyền dành riêng cho đội ngũ tài xế như: cho vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi trên ứng dụng beDriver, bảo hiểm tai nạn...

Anh Anh Kiệt (tài xế beBike) cho biết: "Những quyền lợi trên không chỉ giúp tôi thêm phần an tâm, mà còn nâng cao chất lượng sống cho mình và gia đình".

Tuấn Minh

Ảnh: Be Group