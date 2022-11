Bé ngưng tim sau khi bị đẻ rơi trong nhà vệ sinh

Hà NộiSản phụ 41 tuổi, mang thai ở tuần 31, bất ngờ chuyển dạ trong nhà vệ sinh bệnh viện, đẻ rơi em bé nặng 1,5 kg, ngưng tim, ngưng thở.

Ngày 4/11, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, cho biết một tuần trước, thai phụ bị sốt nên nhập viện điều trị. Đang truyền dịch, bệnh nhân buồn tiểu, được điều dưỡng hỗ trợ đến nhà vệ sinh, bất ngờ chị chuyển dạ sinh. Bé chào đời tím tái toàn thân, ngưng tim, ngưng thở, được bác sĩ ép tim, kẹp dây rốn, ủ ấm, nhanh chóng chuyển hai mẹ con về phòng cấp cứu.

Sau đó, bé tiếp tục được bác sĩ hà hơi thổi ngạt miệng, ép tim ngoài lồng ngực, ủ ấm. Một phút sau, bé có nhịp thở ngáp, nhịp tim, tự thở, khóc to và hồng dần toàn thân. Hai mẹ con hiện điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sức khỏe ổn định.

Bác sĩ Trần Thị Nguyệt Nga, trưởng kíp đỡ đẻ, nhận định đây là tình huống hy hữu, song kíp trực bệnh viện đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn con.

Đẻ non là chuyển dạ sinh trước 37 tuần tuổi thai. Cơ chế gây sinh non hiện chưa được biết rõ, có thể liên quan đến nhau bong non, căng giãn tử cung quá mức hoặc hở cổ tử cung, các thay đổi về nội tiết xuất phát từ stress của mẹ hoặc thai nhi. Ngoài ra, tình trạng viêm nhiễm tại cổ tử cung, âm đạo cũng liên quan đến chuyển dạ sinh non.

Lê Nga