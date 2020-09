MỹBão nhiệt đới Beta không chỉ làm ngập đường phố Texas mà còn kéo theo những bè kiến lửa đông đúc đe dọa bất cứ ai tới gần.

Bè kiến lửa trôi nổi giữa phố sau bão Kiến lửa kết thành bè để chạy lũ. Video: League City.

Các nhà chức trách ở League City, Texas chia sẻ ảnh chụp hai bè kiến lửa lớn trên mạng xã hội Twitter hôm 22/9. "Đây là lý do tại sao bạn nên tránh lội qua nước lũ. Những bè kiến lửa trôi nổi giống như ở công viên Countryside có thể hình thành và gây nguy hiểm", chính quyền thành phố cho biết. Vì lý do an toàn, họ đã đóng cửa các công viên trong thành phố.

Bè kiến lửa xuất hiện vài ngày sau khi bão Beta đổ bộ vào đất liền ở Texas dưới dạng bão nhiệt đới. Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết cơn bão đã suy yếu sẽ tiếp tục di chuyển qua vài bang miền nam vào giữa tuần, gây mưa ở nhiều vùng thuộc bang Louisiana, Arkansas và Mississippi. Tính đến sáng 23/4, bão Beta ở cách thành phố Lake Charles, Louisiana khoảng 90 km về phía tây với sức gió 48 km/h.

Kiến lửa là động vật xâm hại ở Nam Mỹ và phân bố rộng khắp ở phía nam nước Mỹ. Bất cứ khi nào có một cơn bão lớn tràn qua kéo theo lũ lụt, những bè kiến lửa lại xuất hiện. Để thoát khỏi nước lụt, loài côn trùng có nọc độc này nhanh chóng liên kết với nhau, kiến chúa và ấu trùng nằm ở trung tâm của bè mảng. Những con kiến lửa đan vào nhau vừa đủ để không khí lọt vào giữa, trong khi kiến ở đáy bè ép sát vào nhau để nước không thể lọt qua.

Bè kiến liên tục thay đổi khi chuyển động do đàn kiến không ngừng bò ngang qua đỉnh và nhập vào lớp kiến nằm yên dưới đáy, theo một nghiên cứu về động lực học của cấu trúc đăng hồi tháng 7 trên tạp chí Royal Society Open Science. Các tác giả nghiên cứu cho biết một số bè kiến lửa có thể chứa tới hơn 100.000 con.

Khi tạo thành cấu trúc kiểu này, kiến lửa có thể sống sót trong nhiều tuần hoặc lâu hơn, dù chúng thường xuyên tìm kiếm vùng đất khô để lập tổ mới. Những người chèo thuyền cần cẩn thận tránh đụng vào bè mảng. Kiến lửa có thể bò lên thuyền và bò qua mái chèo nếu có cơ hội, theo cơ quan nông nghiệp Texas A&M AgriLife Extension Service. Vết đốt của kiến lửa thường gây đau đớn và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến người mắc bệnh dị ứng.

