Bẻ khóa điện thoại, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Đà NẵngNam thanh niên 28 tuổi bẻ khóa điện thoại trộm được, truy cập trái phép tài khoản ngân hàng của bị hại để chuyển tiền vào ví điện tử, phục vụ chơi game.

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, tạm giam Hồ Văn Long (28 tuổi, trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hồ Văn Long. Ảnh: Thành Huỳnh

Theo điều tra, tối 31/8/2025, người đàn ông 34 tuổi, trú xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều tài sản, trong đó có một điện thoại di động.

Kết quả điều tra xác định, sau khi lấy được điện thoại của nạn nhân, Long tìm cách bẻ khóa thiết bị, truy cập trái phép vào dữ liệu bên trong. Long sử dụng số điện thoại của bị hại để đăng ký tài khoản ví điện tử Zalopay, liên kết với tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rồi thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền (khoảng 100 triệu đồng) từ ngân hàng sang ví điện tử nhằm chiếm đoạt.

Số tiền chiếm đoạt được Long dùng để nạp vào chơi game "Nổ hũ" trên một trang web cá cược trực tuyến.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án để làm rõ các tình tiết liên quan.

Ngọc Trường