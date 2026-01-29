Bé hai tuổi lập kỷ lục thế giới về cú đánh snooker

Bé trai 2 tuổi người Anh được Guinness công nhận là người trẻ tuổi nhất thực hiện thành công hai cú đánh kỹ thuật trong bộ môn snooker.

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness ngày 27/1 thông báo bé Jude Owens, công dân Manchester, Anh, là người trẻ nhất thế giới thực hiện thành công cú đánh "double pot" trong môn snooker, ở mốc 2 tuổi 261 ngày. "Double pot" là kỹ thuật đưa hai bóng vào hai lỗ khác nhau bằng một cú chọc bi cái.

Guinness cho hay cậu bé sau đó cũng là người trẻ nhất thế giới thực hiện cú đánh để bi cái chạm vào một hoặc nhiều cạnh bàn rồi mới chạm vào bóng để đưa bóng vào lỗ, ở mốc 2 tuổi 302 ngày.

Snooker là một kiểu chơi bi-a trên bàn kiểu Anh với 6 lỗ. Trò chơi sử dụng 22 bi, gồm 1 bi cái màu trắng và 21 bi mục tiêu nhiều màu. Mục tiêu của trò chơi là tích lũy điểm số thông qua các cú đánh hợp lệ đưa các bi mục tiêu được chỉ định vào lỗ.

Jude Owens chụp ảnh cùng chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness. Ảnh: Guinness

Luke Owens, cha của Jude, cho hay con trai bắt đầu bộc lộ tài năng khi đánh quả bóng đầu tiên vào năm hai tuổi rưỡi. "Tôi nghĩ mình đã nhận ra điều đó ngay khi cháu cầm cơ, trông cháu rất tự nhiên", anh nói.

Bất chấp tầm vóc nhỏ bé, Jude đã tìm ra nhiều cách để chơi trên bàn snooker kích cỡ tiêu chuẩn dành cho người lớn.

"Lúc đầu rất khó khăn. Chúng tôi thường phải dùng ghế đẩu để cháu đứng lên", anh Owens cho hay. "Nhưng cuối cùng chúng tôi tìm được một chiếc ghế chuyên dùng để nấu ăn, tận dụng nó để cháu đứng lên chơi snooker".

Khi được hỏi nếu hai bố con đấu với nhau thì ai sẽ thắng, Jude trả lời: "Cháu!".

"Hiện tại thì cháu chưa thắng được tôi", anh Owens, người chơi bi-a từ năm 10 tuổi, nói, "nhưng tôi nghĩ rằng vài năm nữa cháu sẽ dễ dàng thắng tôi".

Bé 2 tuổi lập kỷ lục thế giới về cú đánh kỹ thuật bida snooker Bé Jude chơi bida snooker. Video: Guinness

Cậu bé từng xuất hiện tại Giải vô địch snooker nước Anh năm 2025, gặp gỡ các cơ thủ chuyên nghiệp.

Ngoài snooker, Jude còn hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Manchester United, đặc biệt mê đội trưởng Bruno Fernandes. Cậu bé thuộc lòng bài hát Take Me Home, Country Roads của John Denver.

"Jude đã đạt được khá nhiều thành tựu trong khoảng thời gian ngắn", anh Owens nói. "Liệu mai này cháu có trở thành nhà vô địch thế giới không?".

Hồng Hạnh (Theo CNN)