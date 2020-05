Bé hai ngày tuổi chết sau khi nhiễm nCoV

Bộ Y tế Nam Phi ghi nhận ca tử vong do Covid-19 đầu tiên ở trẻ sơ sinh là một em bé hai ngày tuổi sinh non.

Nam Phi hôm 20/5 ghi nhận tổng cộng 18.003 ca nhiễm nCoV, trong đó 339 người tử vong. Trong số 27 ca tử vong mới do Covid-19 ở nước này có một bé sơ sinh hai ngày tuổi bị lây nhiễm từ mẹ.

"Đáng buồn, chúng ta ghi nhận ca tử vong sơ sinh đầu tiên liên quan đến Covid-19, là một em bé hai ngày tuổi sinh non, do đó gặp khó khăn về phổi, cần hỗ trợ thông khí ngay sau khi sinh", Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize hôm qua cho biết. Ông Mkhize cho hay mẹ của bé trước đó dương tính với nCoV, rồi lây sang con, dẫn đến tình trạng sinh non.

Khách hàng đeo khẩu trang khi xếp hàng tại cửa hiệu tạp hóa ở Johannesburg, Nam Phi, ngày 24/3. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Mkhize cũng gửi lời khen ngợi đặc biệt đến các nhân viên y tế tuyến đầu, "những người đang phục vụ với danh dự và lòng trắc ẩn, bất chấp rủi ro thực sự mà họ phải đối mặt ở tiền tuyến".

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi đầu tháng này cho hay 52 quốc gia châu Phi đã xuất hiện Covid-19, với tổng cộng 51.239 ca nhiễm, trong đó 1.926 người tử vong và 17.471 người đã hồi phục. Nam Phi hiện vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu lục này.

Khảo sát do WHO thực hiện vào tháng 3 ở 47 quốc gia châu Phi cho thấy khu vực này có trung bình 9 giường chăm sóc tích cực (ICU) trên một triệu dân. WHO cho rằng điều kiện chăm sóc y tế ở châu Phi là rất hạn chế, do đó khống chế dịch chính là "chìa khóa" cho các quốc gia này chống Covid-19.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19 sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 5 triệu người nhiễm, gần 330.000 người tử vong.

Mai Lâm (Theo News24/Eyewitness News)