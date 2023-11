Be Group triển khai dự án tuyên truyền an toàn giao thông

Chiến dịch “Đã cầm ly, để be cầm lái” mang đến sáng tạo mới về nội dung, tiếp nối hợp tác của Be Group với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia từ 2019.

Sau chiến dịch "Be siêu nhiều xe, siêu nhiều món", Be nổi lên là một trong những hiện tượng trên các nền tảng xã hội, với những hoạt động truyền thông thú vị. Nền tảng này đưa tính sáng tạo, ứng dụng vào các thông tin bổ ích và Luật Giao thông đường bộ, giúp người xem dễ tiếp nhận và ghi nhớ thông tin, đặc biệt trong văn hóa lái và sử dụng ôtô, xe máy.

Hình ảnh mô tả trên Infographic của Be Group. Ảnh: Be Group

Nhằm giúp cộng đồng thay đổi cách tiếp nhận thông tin an toàn giao thông, Be triển khai tài liệu "Đã cầm ly, để be cầm lái", nhắc lại các mức phạt nồng độ cồn với người điều khiển ôtô, xe máy. Đồng thời, trên định dạng infographic này, nền tảng này cũng mô tả số tiền phạt quy đổi ra số chuyến đặt dịch vụ Be.

Theo đó, Be chỉ ra nồng độ cồn trong máu đạt mức 100 mg/ 100 ml, người lái xe có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao cấp 5 lần. Slogan mới "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" được Be in lên hơn 26.000 mũ bảo hiểm của tài xế.

Các tài xế Be tại một buổi workshop. Ảnh: Be Group

Ngoài các hoạt động truyền thông, Be Group tổ chức các buổi workshop trau dồi kỹ năng cho tài xế, huấn luyện viên. Tại đây, người tham dự được cập nhật kiến thức, tìm hiểu ảnh hưởng của rượu, bia đến khả năng lái xe. Các bác tài cũng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống, kết nối thêm các kênh cập nhật tình hình giao thông, biển báo... Đây là những chia sẻ đến từ thực tiễn, được các tài xế đúc kết qua nhiều năm.

Be Group cho biết, chiến dịch "Đã cầm ly, để be cầm lái" và 26.000 slogan "Đã uống rượu, bia thì không lái xe" đã tiếp cận hàng chục nghìn người, cho thấy nỗ lực của doanh nghiệp góp phần quảng bá an toàn giao thông. Đây cũng là cam kết của Be nhằm mang đến hàng triệu chuyến đi an toàn, hài lòng cho người dùng.

Tháng 11, Be được vinh danh "Thương hiệu Bứt phá" trong Top 10 thương hiệu Việt cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc 2023, do KPMG công bố. Báo cáo CEE 2023 của KPMG được thực hiện trên quy mô toàn cầu, đánh dấu năm thứ 4 phát hành tại Việt Nam. Khảo sát KPMG tổng hợp dựa trên ý kiến của hơn 80.000 người dùng, gần 3.000 thương hiệu trên 21 quốc gia.

Be dành tặng gần 100 mũ bảo hiểm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Be Group

Cùng trong top 10 này còn có các tên tuổi như Nike, Viettel, Adidas hay Vietcombank... Trong đó, Be xếp hạng thứ 7, tăng 57 bậc so với năm ngoái. Gần 5 năm ra mắt, Be nhanh chóng phát triển hệ sinh thái công nghệ, cung cấp hơn 15 dịch vụ tại 40 tỉnh, thành toàn quốc, đạt 100 triệu lượt tải nền tảng.

Quang An