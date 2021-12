Be Group mở rộng hệ sinh thái công nghệ với Shopee

Be Group vừa hợp tác cùng Shopee trong chiến lược mở rộng trải nghiệm dịch vụ trên sàn thương mại điện tử và phương án thanh toán linh hoạt.

Sự hợp tác giữa Shopee và Be Group nắm bắt xu hướng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử cũng như vận tải công nghệ của Việt Nam. Qua đó, người dùng sẽ nhận được nhiều quyền lợi như thanh toán dịch vụ Be bằng ví điện tử ShopeePay với nhiều ưu đãi, mua beVoucher - sản phẩm dịch vụ của Be trên Shopee dễ dàng và lựa chọn phương thức giao hàng beDelivery khi mua sắm trên Shopee.

Đại diện Be Group và Shopee ký kết hợp tác chiến lược giữa hai bên. Ảnh: Be Group

Ví ShopeePay mang đến trải nghiệm liền mạch, tiện lợi và an toàn, thúc đẩy việc ứng dụng kỹ thuật số, giúp người dùng có thêm lựa chọn thanh toán không tiền mặt. Thông qua việc tích hợp ví ShopeePay, Be trở thành ứng dụng sở hữu nhiều loại hình thanh toán bao gồm tiền mặt, thanh toán bằng thẻ quốc tế Visa, Mastercard và các ví điện tử.

Bên cạnh đó, các ưu đãi sản phẩm của ứng dụng Be - beVoucher sẽ chính thức có mặt trên Shopee, mang đến những trải nghiệm tiêu dùng và tiện ích tốt nhất khi người dùng mua sắm trên sàn thương mại điện tử này.

Dịp này, người dùng sẽ được hưởng loạt ưu đãi độc quyền như: săn flashsale với giá chỉ 1.000 đồng cho khách hàng mới; voucher giảm giá từ 10 – 15% áp dụng cho cả ba dịch vụ beBike, beCar, và beDelivery.

Đầu năm 2022, người dùng mua hàng trên Shopee có thể chọn dịch vụ giao hàng beDelivery làm phương thức giao nhận, áp tại Hà Nội và TP HCM. Dịch vụ giao hàng beDelivery hợp tác cùng Shopee giúp rút ngắn thời gian giao hàng, giảm tỷ lệ hủy đơn, từ đó giúp nâng cao uy tín và cải thiện hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, với các tài xế của Be, phương thức này còn mang đến cơ hội nâng cao thu nhập khi có thêm số lượng đơn hàng giao nhận đáng kể từ sàn thương mại điện tử.

Bằng việc tích hợp ví ShopeePay, Be trở thành nền tảng gọi xe đa dạng phương thức thanh toán nhất hiện nay. Ảnh: Be Group

Tổng Giám đốc Be Group, bà Vũ Hoàng Yến chia sẻ: "Việc bắt tay cùng Shopee sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái mở của chúng tôi, mang đến cho người tiêu dùng cơ hội trải nghiệm nhiều hơn các dịch vụ của Be trên Shopee và ngược lại".

Đồng quan điểm này, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam cho biết: "Lần hợp tác lần này giữa Shopee với Be Group sẽ giúp nâng cao hệ sinh thái mua bán, thanh toán trên thương mại điện tử, đồng thời cũng giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn".

Việc Be Group hợp tác cùng Shopee là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động nhân ba năm Be chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam (17/12/2018 – 17/12/2021). Trong ba năm, Be đã xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái số tiềm năng với nhiều dịch vụ, từ gọi xe hai bánh, bốn bánh, taxi, giao hàng, đi chợ hộ, đặt vé máy bay, mua vé xe khách cho đến ngân hàng số Cake by VPBank.

Hoài Phương