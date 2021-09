Be giải bài toán khan hiếm shipper bằng ứng dụng công nghệ

Be Group dùng công nghệ đẩy nhanh quy trình test nhanh Covid-19, ra mắt tính năng "Giao hàng 2h" linh hoạt nhằm giải bài toán khan hiếm shipper tại TP HCM.

Sáng ngày 24/9, hãng gọi xe công nghệ Be đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho tài xế của hãng tại một số địa điểm trên địa bàn TP HCM, do đội ngũ y tế chuyên môn thực hiện. Mô hình số hóa quy trình xét nghiệm do Be phối hợp cùng chính quyền địa phương và các bệnh viện, cơ sở y tế đạt chuẩn thực hiện. Mô hình sử dụng công nghệ xuyên suốt, với thanh toán không chạm qua ngân hàng số Cake, giảm thiểu thủ tục xếp hàng, đăng ký, đóng tiền, lấy mẫu và cập nhật kết quả trực tuyến sau 20-30 phút trên ứng dụng "Y tế TP HCM" của Sở Y tế.

Đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường

Là một trong những tài xế đầu tiên xét nghiệm Covid-19 tại địa điểm do Be Group chỉ định, chị Bùi Mỹ Linh cho biết, chị chỉ mất vài phút để thực hiện xong toàn bộ khâu lấy mẫu xét nghiệm. Đợi thêm 20 phút, nữ tài xế đã có trên tay kết quả xét nghiệm, tự tin cầm lái để giao đơn hàng cho khách.

"Tôi nhận thông báo của Be về việc có điểm test riêng cho tài xế từ hai ngày trước, hôm nay đã được xét nghiệm, quy trình và kết quả có rất nhanh, khiến tôi khá bất ngờ", chị Linh hào hứng kể lại.

Be Group phối hợp cùng Bệnh viện Lê Văn Thịnh (Thủ Đức) test nhanh Covid-19 cho lực lượng shipper của hãng tại một địa điểm thông thoáng ngoài trời.

Còn với tài xế Nguyễn Thành Nam, điều khiến anh hài lòng là quy trình xét nghiệm nhanh chóng, rút ngắn thời gian xếp hàng so với trước đây. Anh Nam kể lại, có mặt tại điểm test lúc 7h15, đến 7h40 là anh đã có kết quả xét nghiệm trực tuyến. Nhờ đó, anh có thêm nhiều chuyến xe sớm từ đầu ngày.

"Chi phí test nhanh do công ty phối hợp với bệnh viện hỗ trợ, nên rẻ hơn nhiều so với đi test bên ngoài. Tôi cũng không phải làm thủ tục thanh toán vì công ty sẽ thu qua ứng dụng ngân hàng Cake trên app tài xế, vừa an toàn, vừa đơn giản", anh Nam cho hay.

Tài xế Nguyễn Thành Nam có ngay chuyến xe đầu tiên sau khi có kết quả test nhanh.

Mô hình này đảm bảo an toàn, tốc độ và hiệu quả cho cả nhân viên y tế lẫn tài xế được xét nghiệm. Bên cạnh tuân thủ quy định của Nhà nước, chủ động và linh hoạt tìm phương án số hóa quy trình xét nghiệm, Be còn hỗ trợ tài xế tối đa nhằm giúp tài xế sớm ổn định cuộc sống đồng thời thúc đẩy quá trình mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế, xã hội tại TP HCM, nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Dịch vụ "Giao hàng 2h"

Trên thực tế, bên cạnh việc khan hiếm shipper do quy trình xét nghiệm lâu, dịch vụ giao nhận hàng cũng đang gặp nhiều lúng túng do ảnh hưởng Covid-19 khiến chi phí giao hàng tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu người dân, Be còn ra mắt dịch vụ "Giao hàng 2h" với mức phí hợp lý, nhanh chóng.

Vừa rời điểm xét nghiệm, điện thoại của tài xế Nguyễn Thành Nam đã nhận được cuốc xe đầu tiên, đó là chuyến "Giao hàng 2h" từ Thủ Đức đi Bình Thạnh. Khách hàng của anh Nam là chị Nguyễn Thị Trang, chủ Tiệm tạp hóa nhà Trang.

Chị Trang cho biết, cửa hàng của chị bán nhiều mặt hàng đồ khô như đậu, táo đỏ, măng khô, mỗi món chỉ từ 35.000 đồng. Do đó, chi phí giao hàng là vấn đề không nhỏ với khách hàng. Phí ship cao sẽ khiến khách chần chừ không mua ngay, thậm chí hủy đơn, tìm địa điểm mua gần hơn.

"Từ ngày biết đến dịch vụ giao hàng trong 2 giờ của Be, tôi thường sử dụng để tiết kiệm chi phí. Chẳng hạn, một đơn hàng khoảng 6 km, bình thường giao nhanh sẽ mất khoảng hơn 50.000 đồng, nhưng nếu chọn Giao hàng 2h thì chỉ còn 42.000 đồng. Tôi thanh toán không tiền mặt qua Ngân hàng số Cake được giảm thêm 25.000 đồng mỗi đơn hàng, tức là chỉ mất chưa đến 20.000 đồng tiền ship, đã bao gồm cả bảo hiểm cho hàng hóa", chị Trang cho biết.

Nhiều chủ cửa hàng online chọn dịch vụ "Giao hàng 2h" của Be trong dịch.

Theo đại diện Be Group, với dịch vụ "Giao hàng 2h", ứng dụng Be sẽ gộp các đơn hàng của nhiều khách hàng khác nhau, được giao nhận trên cùng tuyến đường và chỉ định tài xế vận chuyển trong một lần giao. Nhờ đó, tỷ lệ khách đặt đơn hàng thành công cao hơn, phí vận chuyển rẻ hơn so với đơn hàng cần shipper giao gấp, trong khi thu nhập tài xế tăng do vận chuyển được nhiều đơn trên cùng tuyến đường. Hàng hóa sẽ được giao đến người nhận trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đặt đơn.

Tài xế Nguyễn Thành Nam cho hay, cùng một tuyến đường từ Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức) sang Ngô Tất Tố, rồi sang Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh), anh đã có 4 đơn giao hàng. "Tôi chỉ tốn hơn một tiếng đồng hồ để hoàn tất cả 4 đơn hàng, tiền công cũng cao hơn bình thường", anh Nam nói.

Đại diện Be Group đánh giá, dịch vụ "Giao hàng 2h" còn là giải pháp mới giúp người dân an tâm ở nhà chống dịch, cửa hàng vẫn tiếp tục buôn bán, còn tài xế được tăng thêm thu nhập.

