Be gặt hái thành công với dịch vụ ‘đi chợ hộ’

Đặt mục tiêu giao hàng nhanh, chi phí hợp lý, tài xế chuyên nghiệp, mở rộng điểm mua sắm cho khách hàng… dịch vụ “Be đi chợ” thu hút nhiều người dùng.

Dịch vụ "Be đi chợ" ra mắt từ đầu tháng 3/2020, khi Covid-19 làm xáo trộn cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người Việt, người dân hạn chế ra ngoài, trường học đóng cửa, nhiều hoạt động chuyển sang hình thức trực tuyến.

Be - ứng dụng gọi xe Việt giới thiệu dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của mọi đối tượng. Tài xế công nghệ giúp khách hàng mua sắm sản phẩm thiết yếu.

Ứng dụng Be cho phép người dùng tự chọn địa điểm mua hàng, với nhiều sản phẩm khác nhau.

Sau thời gian ngắn ra mắt, gần 100 siêu thị, các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng F&B, dược phẩm... đã tham gia làm đối tác. Ứng dụng nhận hàng nghìn yêu cầu đi chợ hộ mỗi ngày, tập trung chủ yếu tại TP HCM, Đà Nẵng và Bình Dương, trong đó, hơn 60% đơn đặt hàng đến từ Hà Nội.

Tuy chỉ đóng góp một phần trong cơ cấu doanh thu của ứng dụng Be, nhưng "Be đi chợ" có tiềm năng phát triển, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh.

Trong năm 2021, Be hướng tới mở rộng hệ thống đối tác của "Be đi chợ" là các cửa hàng đặc sản và quán ăn thuần Việt, nhằm làm đậm nét hình ảnh "make in Vietnam" trong sản phẩm, dịch vụ của mình và tiếp tục phát huy các lợi thế sẵn có của ứng dụng này.

Giao hàng nhanh

Bên cạnh trang thương mại điện tử, các siêu thị cũng có trang bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, trong giai đoạn Covid-19, một số nơi chưa đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng, dẫn tới thời gian giao hàng chậm trễ.

Dịch vụ "Be đi chợ" đã khắc phục hạn chế này. Theo thống kê của hãng, thời gian hoàn thành một đơn hàng khoảng 15-45 phút, tùy theo quãng đường.

Các đơn hàng đặt qua ứng dụng Be được giao trong khoảng 15-45 phút.

Không giới hạn điểm mua hàng

Bên cạnh việc giới thiệu một số điểm mua hàng trong bán kính nhất định, "Be đi chợ" chấp nhận địa điểm mua hàng là quán ăn, chợ, cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc, thậm chí những điểm bán nhỏ lẻ. Khách hàng chỉ cần gõ địa chỉ chính xác của điểm bán, tài xế sẽ đến tận nơi và mua đơn hàng theo yêu cầu.

Ưu điểm này phù hợp với thói quen mua sắm truyền thống hoặc mua tại cửa hàng quen của người Việt. Đại diện Be Group cho biết, cứ 10 đơn hàng thì có 8 đơn là địa điểm thuộc chợ truyền thống hoặc các điểm bán ngoài danh sách giới thiệu.

Đội ngũ tài xế đông, nhiệt tình

Be hiện có đội ngũ tài xế cộng tác lên đến hơn 100.000 người, được đào tạo bài bản về giao nhận hàng hóa. Nhờ độ phủ rộng, các đơn hàng nhanh chóng được tiếp nhận. Bên cạnh đó, các tài xế sẵn sàng tìm đến những địa điểm mua hàng trong ngõ hẻm và lựa từng vật phẩm, không ngại mặc cả để có được đơn hàng giá tốt nhất cho khách.

Các tài xế sẵn sàng tìm địa chỉ, chọn đồ cho khách hàng.

Chi phí mua hộ

Thời gian mới ra mắt, "Be đi chợ" có phí mua hộ là 50.000 đồng một đơn hàng. Tuy nhiên, sau khi tài xế và khách hàng đã quen thuộc với hình thức này, phí dịch vụ đi chợ hộ giảm dần.

Trong giai đoạn dịch bệnh, Be còn tặng nhiều mã khuyến mãi để kêu gọi khách hàng hạn chế đi lại, chung tay cùng cộng đồng chống dịch. Hiện nay, Be miễn hoàn toàn phí mua hộ cho dịch vụ đi chợ, khách chỉ cần trả tiền theo giá cước giao hàng thông thường.

Nhật Lệ (Ảnh: Be Group)