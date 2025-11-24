Bé gái tự đi lại sau 6 năm cha mẹ cõng trên lưng

Hà NộiBé gái 7 tuổi bị gãy xương chân bẩm sinh không thể tự liền, sau 3 lần mổ thất bại, nay đi lại được nhờ bác sĩ lấy màng xương từ chân lành ghép sang.

Ngày 24/11, TS.BS Hoàng Hải Đức, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết sau 9 tuần phẫu thuật bằng phương pháp mới, bệnh nhi được tháo bột và tập vận động. Sắp tới, bé có thể tự đến trường, sinh hoạt độc lập và vui chơi cùng bạn bè - điều mà suốt 6 năm qua em không thể thực hiện.

"Nhìn con tự bước đi, tôi vẫn ngỡ như đang mơ. Trước đây, đi đâu bố mẹ cũng phải cõng, mỗi ngày đưa đón con đi học 4 lần, mọi sinh hoạt cá nhân của cháu đều rất khó khăn", mẹ bệnh nhi chia sẻ.

Bác sĩ kiểm tra chân cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cô bé mắc bệnh lý hiếm gặp là khớp giả xương chày bẩm sinh ngay từ khi mới chập chững tập đi. Căn bệnh khiến xương chày rối loạn phát triển, dễ gãy, khó liền và ngày càng cong, dẫn đến ngắn chi, biến dạng và giảm khả năng vận động. Nếu không điều trị hiệu quả, trẻ đối mặt nguy cơ tàn tật vĩnh viễn.

Trước đó, gia đình từng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị bảo tồn bằng nẹp chỉnh hình để hạn chế biến dạng. Các bác sĩ 3 lần phẫu thuật song phần xương gãy vẫn không liền.

Đứng trước ca bệnh khó, bác sĩ Đức và êkíp đánh giá lại toàn bộ quá trình và quyết định áp dụng kỹ thuật tiên tiến ghép vạt màng xương có cuống mạch nuôi. Các phẫu thuật viên lấy vạt màng xương chày từ chân lành, kèm theo mạch máu nuôi, để chuyển ghép sang chân bị tổn thương.

Ca mổ kéo dài 4,5 giờ đòi hỏi độ chính xác cao. Kíp mổ cắt bỏ ổ khớp giả và toàn bộ màng xương bệnh lý, cố định lại bằng nẹp vít. Sau đó, các bác sĩ dùng kỹ thuật vi phẫu để nối mạch máu, đảm bảo vạt màng xương mới được nuôi sống và bám dính vào vị trí ghép.

Theo bác sĩ Đức, đây là một trong những bệnh lý khó điều trị nhất của chấn thương chỉnh hình nhi khoa. Việc áp dụng vi phẫu ghép vạt màng xương mang lại tốc độ và chất lượng liền xương vượt trội so với các phương pháp cũ. "Thành công của ca mổ cũng nhờ vào kinh nghiệm dày dạn của khoa Chỉnh hình trong các kỹ thuật vi phẫu phức tạp như ghép nối thần kinh hay điều trị phù bạch huyết chi trước đó", ông Đức nói.

Lê Nga