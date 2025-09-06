Bé gái trượt patin ngã tổn thương âm hộ

TP HCMBé gái 6 tuổi té ngã khi chơi patin đập mông xuống nền sân và chảy máu vùng âm hộ, sau sơ cứu được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngày 6/9, ThS.BS Dương Hoàng Mai, Khoa Thận - Niệu, cho biết bệnh nhi đau nhiều vùng sinh dục, băng thấm ướt máu và có nhiều máu cục che lấp khiến khó đánh giá toàn diện vết thương. Các bác sĩ mổ cấp cứu để thám sát và xử trí tổn thương.

Quá trình phẫu thuật, êkíp phát hiện nhiều vết rách sâu vùng âm hộ và rìa hậu môn. May mắn, niệu đạo và ống hậu môn không bị tổn thương. Bệnh nhi được khâu phục hồi vết thương, phục hồi tốt sau mổ.

Y bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Quỳnh Trần

TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh lưu ý về nguy cơ chấn thương vùng sinh dục ở trẻ nhỏ khi tham gia các hoạt động thể thao, đặc biệt là môn có tốc độ và dễ té ngã như patin, xe trượt, xe đạp, cầu tuột... Để giảm nguy cơ chấn thương, cần trang bị bảo hộ đầy đủ cho trẻ (mũ, găng, nón, đệm bảo vệ hông - mông) khi chơi thể thao.

Giám sát trẻ trong lúc vui chơi, đặc biệt khi chơi ở khu vực sân cứng, trơn trượt. Khi trẻ té ngã có chảy máu bất thường ở vùng sinh dục, tiểu đau, tiểu khó hoặc sưng nề, cần đưa đến bệnh viện ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời. Không nên tự ý rửa, chườm hay can thiệp tại nhà vì có thể làm tổn thương nặng thêm.

Lê Phương