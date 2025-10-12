Bé gái trượt patin ngã, hai năm sau phát hiện gãy cột sống cổ

Bé gái 11 tuổi té ngửa khi trượt patin, hai năm sau mới phát hiện gãy trật cột sống cổ chèn ép tủy, được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 phẫu thuật.

Mẹ bé cho biết khi ngã cách đây hai năm bé không có biểu hiện bất thường, có thể đã tê tay từ thời điểm đó nhưng gia đình không nhận ra. Hai tháng trước, bé đang đi thì bất ngờ khuỵu chân sau đó đau và tê người. Các triệu chứng tê tay chân, yếu hai chân, đau vùng cổ xuất hiện ngày càng rõ.

Bé khám nhiều nơi, chủ yếu được kê thuốc giảm đau nên không khỏi hẳn. Đến Bệnh viện Nhi đồng 2, chụp CT và MRI phát hiện bé gãy trật đốt sống cổ C1-C2, chèn ép tủy sống cần phẫu thuật.

Ngày 12/10, bác sĩ Nguyễn Thành Đô, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, cho biết ca mổ kéo dài 8 giờ, êkíp phải cố định hai đốt sống cổ bằng dụng cụ và giải ép tủy sống, thao tác trong không gian cực kỳ hẹp. "Cột sống cổ là vùng phẫu thuật khó nhất, đặc biệt ở trẻ em vì cấu trúc nhỏ, sát trung tâm hô hấp, chỉ cần sơ suất nhỏ, bệnh nhi có thể ngưng thở ngay trên bàn mổ", bác sĩ nói.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ sử dụng hệ thống theo dõi dẫn truyền thần kinh tủy sống, giúp phát hiện sớm những biến chứng có thể ảnh hưởng đến hô hấp hoặc vận động. "Tưởng tượng như ly nước sắp tràn, chỉ cần không cẩn thận để tràn là ảnh hưởng trung tâm hô hấp, gây ngưng thở ngay", bác sĩ ví von.

Sau phẫu thuật một tuần, bé hết tê tay chân, vết thương cổ lành tốt, bắt đầu tập đi trở lại.

Bác sĩ Đô thăm khám cho bé gái sau mổ. Ảnh: Lê Phương

Theo bác sĩ Đô, trong chấn thương cột sống ở trẻ em, tổn thương vùng cổ hiếm gặp nhưng nguy hiểm nhất. Nguyên nhân thường do té ngã, tai nạn sinh hoạt, chơi thể thao, té cầu thang hoặc tai nạn giao thông.

"Nhiều phụ huynh chỉ cho con chụp CT não sau khi té đập đầu mà quên kiểm tra vùng cổ. Thực tế, chấn thương cổ có thể xảy ra đồng thời nhưng không biểu hiện ngay," bác sĩ khuyến cáo. Nếu trẻ bị đau cổ, tê tay chân hoặc yếu chi sau té ngã, nên chụp thêm cột sống cổ để phát hiện sớm tổn thương, tránh nguy cơ liệt hoặc tử vong.

Lê Phương