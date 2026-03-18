Bé gái trúng đạn lạc từ trường bắn quân đội Hàn Quốc

Bé gái bị trúng đạn gần cổ khi chơi gần trường bắn ở Daegu, khiến quân đội Hàn Quốc đình chỉ một số hoạt động huấn luyện trên toàn quốc.

Giới chức Hàn Quốc cho biết sự việc xảy ra hôm 16/3 gần sân chơi ở thành phố Daegu, miền nam nước này, khiến một học sinh tiểu học bị thương. "Mảnh đầu đạn được tìm thấy trong vết thương của bé khi điều trị tại bệnh viện", một quan chức quân đội cho biết.

Bé gái sau đó được xuất viện vì vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

"Quân đội đã đình chỉ tất cả hoạt động diễn tập bắn súng bộ binh sau sự việc", Bae Seok-jin, lãnh đạo văn phòng báo chí của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết trong cuộc họp báo hôm 17/3.

Binh sĩ Hàn Quốc huấn luyện tại trường bắn Paju, tỉnh Gyeonggi hồi năm 2024. Ảnh: Quân đội Hàn Quốc

Quân đội Hàn Quốc cũng mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân sự việc. Ông Bae xác nhận vào thời điểm bé gái trúng đạn, một cuộc diễn tập bắn đạn thật đang diễn ra tại trường bắn cách sân chơi khoảng 1,4 km.

Đây không phải lần đầu đạn lạc từ trường bắn của quân đội Hàn Quốc làm bị thương người dân ở khu vực xung quanh.

Hồi năm 2020, một nữ nhân viên phục vụ ngã gục tại sân golf ở tỉnh Nam Jeolla do trúng đạn lạc từ trường bắn gần đó. Cô được đưa đi cấp cứu và sống sót sau ca phẫu thuật. Năm ngoái, hai tiêm kích Hàn Quốc vô tình thả 8 quả bom xuống ngôi làng gần biên giới với Triều Tiên trong cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ, khiến gần 30 người bị thương.

Huyền Lê (Theo AFP, Yonhap)