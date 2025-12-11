Bé gái thoát 'án tử' ung thư nhờ liệu pháp giá 55.000 USD

Bé Trần Hoàng Bảo Ngọc, 12 tuổi, một trong hai bệnh nhân ung thư được tài trợ sang Singapore xạ trị proton, nay thoát "án tử", sống khỏe mạnh.

Ngày 10/12, Ngọc cùng mẹ hội ngộ đội ngũ bác sĩ hệ thống y tế IHH Healthcare Singapore trong sự kiện về ung thư nhi tại TP HCM. Cô bé xuất hiện với vẻ ngoài nhanh nhẹn, khỏe mạnh, khác với thể trạng suy kiệt trước đây.

Bác sĩ chẩn đoán Ngọc mắc u nguyên bào thần kinh vùng cổ từ năm 7 tuổi. Đây là dạng khối u đặc ác tính, hình thành từ tế bào thần kinh bên ngoài não, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Suốt 5 năm ròng rã, gia đình đưa em đi khắp các bệnh viện lớn tại TP HCM. Phác đồ điều trị kết hợp phẫu thuật cắt u, xạ trị và truyền hóa chất liều cao khiến cơ thể cô bé nhiều lần kiệt quệ.

Bé Bảo Ngọc và mẹ. Ảnh: IHH Healthcare Singapore

Chị Hương, mẹ bệnh nhi, vẫn ám ảnh những đợt con vào hóa chất 21 ngày một lần. Thuốc gây tác dụng phụ mạnh khiến Ngọc nôn ói liên tục, sốt cao và sụt cân nghiêm trọng. Đỉnh điểm biến cố xảy ra khi Ngọc lên 12 tuổi, căn bệnh tái phát phức tạp. Khối u nằm ở vị trí hiểm hóc, chèn ép các cấu trúc sinh tồn như động mạch cảnh, dây thần kinh số 10 và khí quản. Các phương pháp điều trị cũ gần như vô hiệu.

Tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Mount Elizabeth Novena chọn Ngọc là một trong hai trường hợp nhận tài trợ toàn bộ chi phí xạ trị proton. Gói điều trị trị giá khoảng 55.000 USD (gần 1,4 tỷ đồng) nếu bệnh nhân tự chi trả.

Trải qua 18 buổi xạ trị trong hai tháng, các bác sĩ đã kiểm soát thành công khối u với độ chính xác cao, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cơ quan lân cận. Hiện Ngọc đã đi học trở lại, sinh hoạt bình thường và không cần truyền hóa chất định kỳ, chỉ cần tái khám theo dõi trong 5 năm tới.

Bác sĩ Fu Jinfeng, Trưởng khoa Xạ trị ung thư tại IHH Healthcare, giải thích liệu pháp proton sử dụng hạt mang điện tích dương để tiêu diệt tế bào ác tính. Khác với tia X truyền thống, chùm proton giải phóng năng lượng tối đa trực tiếp tại khối u rồi dừng lại, không thoát ra ngoài. Cơ chế này giúp bảo vệ mô lành, giảm tác dụng phụ và nguy cơ ung thư thứ phát, yếu tố đặc biệt quan trọng với cơ thể đang phát triển của trẻ.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng lên kế hoạch xây dựng Trung tâm xạ trị proton tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện K và Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế. Đề án dự kiến khởi động đầu tư năm 2025 và hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030, hứa hẹn giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh phải ra nước ngoài điều trị.

Ung thư vẫn là một trong những gánh nặng y tế hàng đầu, với ca mắc mới, số tử vong liên tục tăng, đòi hỏi không chỉ tập trung điều trị mà còn chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và chăm sóc giảm nhẹ. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (Globocan) ước tính mỗi năm Việt Nam có hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 người tử vong do ung thư.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tăng cường ý thức phòng ngừa ung thư bằng lối sống lành mạnh, ăn uống hợp lý, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, bỏ thuốc lá, giảm rượu bia, tập luyện thể dục đều đặn... Tiêm vaccine phòng bệnh. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và đi khám ngay khi có các dấu hiệu bất thường. Chủ động tầm soát ung thư sớm theo khuyến cáo về nhóm tuổi và nhóm nguy cơ. Tầm soát ngay từ khi chưa có triệu chứng giúp có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn rất sớm, việc điều trị nhẹ nhàng hơn, tăng cơ hội chữa khỏi hoàn toàn.

Mỹ Ý