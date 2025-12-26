Bé gái suýt chết do tự uống paracetamol chữa đau đầu

Phú ThọThấy đau đầu, bé gái 14 tuổi tự uống ba viên giảm đau paracetamol 500 mg, sau đó uống thêm 5 viên nữa, kết quả ngộ độc, nguy kịch.

Ngày 26/12, đại diện Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng váng, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải. Theo lời người nhà kể, em bị đau đầu nên tự uống 3 viên paracetamol 500 mg nhưng cơn đau không thuyên giảm nên tiếp tục uống thêm 5 viên nữa, tổng cộng là gần một vỉ. Người nhà phát hiện lập tức đưa bệnh nhân đến điều trị.

Các bác sĩ chẩn đoán quá liều paracetamol gây ngộ độc, nếu không cấp cứu kịp thời, các triệu chứng ngày một nặng, có thể đe dọa tính mạng. Êkíp điều trị tích cực bằng thuốc giải độc, truyền dịch theo phác đồ. Sau 5 ngày, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Paracetamol là thuốc giảm đau, hạ sốt được sử dụng rộng rãi không cần kê đơn, do vậy tỷ lệ ngộ độc paracetamol xu hướng tăng nhanh. Bác sĩ Nguyễn Duy Long – Khoa Cấp cứu, hồi sức tích cực và Chống độc cho biết đây là thuốc tương đối an toàn. Tuy nhiên khi dùng quá liều hoặc với liều điều trị cũng có thể gây ngộ độc ở những bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, nghiện rượu, điều trị động kinh, dùng thuốc chống lao, bệnh gan.

Nguyên nhân ngộ độc paracetamol thường gặp ở những bệnh nhân dùng kéo dài hoặc phối hợp nhiều loại thuốc chứa paracetamol để giảm đau. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể gặp các biến chứng nặng nề như tổn thương gan cấp tính, suy gan, rối loạn đông máu, suy đa tạng, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong

Bác sĩ Long khuyến cáo không tự ý sử dụng thuốc giảm đau, hạ sốt quá liều hoặc kéo dài, chỉ dùng thuốc theo đúng liều lượng, khoảng cách và hướng dẫn của dược sĩ hoặc nhân viên y tế. Ngoài ra không kết hợp nhiều loại thuốc chứa cùng hoạt chất paracetamol. Khi có biểu hiện bất thường cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Đối với trẻ em, phụ huynh cần chủ động giải thích rõ cho trẻ chỉ uống thuốc khi có sự đồng ý của người lớn, hướng dẫn cụ thể liều dùng, khoảng cách giữa các lần uống và cho uống dưới sự kiểm soát của người lớn. Bảo quản thuốc an toàn, tránh nhầm lẫn giữa các loại thuốc có cùng hoạt chất.

Thúy Quỳnh