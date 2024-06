Bé gái suýt chết do viêm cơ tim cấp

TP HCMSau đó hai ngày đau bụng, nôn ói, sốt, bé gái 13 tuổi khó thở, ngưng tim, bác sĩ chẩn đoán viêm cơ tim cấp, can thiệp ECMO cứu sống.

Ngày 12/6, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bé được chuyển đến viện trong tình trạng mạch không bắt được, SpO2 không đo được, nhịp tim nhanh không đều.

Ê kíp cấp cứu hồi sức, đặt nội khí quản giúp bé thở, truyền nhiều thuốc vận mạch, thuốc chống loạn nhịp. Trẻ diễn tiến xấu nhanh, tim giảm dần, tụt huyết áp, ngưng tim. Ê kíp cấp cứu giúp hồi sinh tim phổi, hội chẩn nhanh các chuyên khoa.

Các bác sĩ vừa cấp cứu ấn tim cho bé thở máy vừa thực hiện ECMO. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ can thiệp ECMO (oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) trong khi vẫn xoa bóp tim ngoài lồng ngực suốt gần 60 phút để kịp kết nối với máy. Sau kết nối và điều chỉnh thông số thích hợp, tình trạng trẻ vẫn diễn tiến nặng, phức tạp, rối loạn nhịp nhanh thất, sau đó block nhĩ thất.

Kíp điều trị quyết định đặt máy tạo nhịp tim. Để giải quyết tình trạng tổn thương gan thận, suy đa cơ quan, bé được lọc máu liên tục, điều chỉnh rối loạn điện giải, kiềm toan. Sau gần hai tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhi cải thiện dần, huyết áp trở về bình thường, ngưng được vận mạch, cai ECMO, sau đó cai máy thở, tỉnh táo.

Bé gái vừa được can thiệp ECMO, thở máy, vừa lọc máu liên tục. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Viêm cơ tim là dạng bệnh lý viêm thành cơ tim do siêu vi gây ra, làm tổn thương tế bào cơ tim, giảm sức co bóp cơ tim, dẫn đến trụy mạch khiến tim giãn to, cơ tim co bóp rất yếu, men tim tăng do các tế bào cơ tim bị hủy hoại phóng thích. Bệnh khó phát hiện khi các triệu chứng khởi đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác như cảm sốt.

Bệnh viêm cơ tim thường xảy ra ở trẻ 2-10 tuổi. Trẻ dưới 24 tháng mắc bệnh thường nặng do đề kháng còn yếu. Một số trường hợp viêm cơ tim mức độ nhẹ sẽ tự khỏi. Vài bé không có triệu chứng trước đó nhưng bệnh lại diễn tiến rất nhanh, nặng, nguy cơ tử vong cao, nếu sống thì về sau dễ bị suy tim hoặc rối loạn nhịp.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo trẻ bị sốt nhẹ, người mệt mỏi, đau đầu, ói, đau bụng, sắc mặt xanh tái, tay chân tái, móng chân tay tái, ngất, đau ngực... nên nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được khám, chẩn đoán sớm viêm cơ tim và xử trí thích hợp.

Phòng bệnh bằng cách hạn chế để trẻ tiếp xúc với người lớn đã mắc những bệnh liên quan đến các siêu vi. Dinh dưỡng cho trẻ đầy đủ vitamin và khoáng chất. Chủng ngừa các bệnh bạch hầu, cúm, rubella, quai bị... cho trẻ để tăng khả năng kháng bệnh. Trẻ ở tuổi đi học, tập thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Lê Phương